Exxon: Στα 7,55 δισ. δολ. τα καθαρά κέρδη – Πτώση 12%

Πτώση σημείωσαν τα κέρδη τρίτου τριμήνου της Exxon Mobil, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της αύξησης της παραγωγής από τον OPEC+.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 12% στα 7,55 δισ. δολ. ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 8,6 δισ. δολ. ή 1,92 δολάρια ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εξαιρώντας τα έκτακτα, εφάπαξ στοιχεία, η πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 1,88 δολαρίων.

Τα έσοδα ήταν 85,3 δισ. δολ. έναντι 87,7 δισ. δολ. των προβλέψεων, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG:

Οι τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει περίπου 16% φέτος, καθώς ο OPEC+ αυξάνει την παραγωγή και οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανησυχούν την αγορά για οικονομική επιβράδυνση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάρεν Γουντς δήλωσε ότι η Exxon κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή σε σύγκριση με άλλα τρίμηνα, όταν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν. Τα κέρδη δέχτηκαν επίσης πλήγμα λόγω των περιθωρίων κέρδους στο κατώτατο σημείο του κύκλου στον κλάδο των χημικών.

Επίσης, η παραγωγή στα επικερδή υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία της Exxon στην Γουιάνα έφτασε σε τριμηνιαίο ρεκόρ άνω των 700.000 βαρελιών την ημέρα.