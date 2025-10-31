fais-group:-Τι-απαντά-στην-Επιτροπή-Κεφαλαιαγοράς-για-την-ανάκληση-συγχώνευσης-θυγατρικών

Το ΔΣ επιθυμεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο πώλησης της θυγατρικής εταιρείας «L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».

Ανακοίνωση σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε η Fais Group σχετικά με την ανάκληση της διαδικασίας συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών.

Όπως διευκρινίζεται, η απόφαση ελήφθη καθώς το ΔΣ επιθυμεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο πώλησης της θυγατρικής εταιρείας «L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», επομένως κρίνεται απαραίτητο να μην συμμετάσχει η εν λόγω εταιρεία στη συγχώνευση των θυγατρικών.

Επιπλέον, η εταιρεία τονίζει, ότι οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως και ως εκ τούτου δεν αναμένονται επιπτώσεις σε επίπεδο εσόδων, ενώ οι επιπτώσεις στο κονδύλι του EBITDA που οφείλεται στον περιορισμό των εξόδων διοίκησης δεν θεωρούνται ουσιώδεις για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της απάντησής μας στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2588/30.10.2025, καθώς και της από 29.10.2025 ανακοίνωσής μας σχετικά με την ανάκληση της συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Α) Ο λόγος της ανάκλησης έγκειται στο γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο επιθυμεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο πώλησης της θυγατρικής εταιρείας “L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητο να μην συμμετάσχει η εν λόγω εταιρεία στην συγχώνευση των θυγατρικών.

Η συγχώνευση των λοιπών θυγατρικών θα αποφασιστεί εκ νέου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί εκ νέου σχετικά.

Β) Οι θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο ενοποιούνται κατά 100% στον Όμιλο. Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται επιπτώσεις σε επίπεδο εσόδων, ενώ οι επιπτώσεις στο κονδύλι του EBITDA που οφείλεται στον περιορισμό των εξόδων διοίκησης δεν θεωρούνται ουσιώδεις για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Επιπλέον, δεν θα επηρεαστούν οι ταμειακές ροές ούτε η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.