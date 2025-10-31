Italgas: Επενδύσεις 1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2031 – Στόχος για 970.000 πελάτες

Το 66% των επενδύσεων στην επέκταση των υποδομών διανομής, με την προσθήκη επιπλέον 2.500 χιλιομέτρων δικτύων. Ψηφιοποίηση του δικτύου και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη των ελληνικών δικτύων αερίου, προβλέπει το Στρατηγικό Πλάνο 2025-2031 της Italgas, το οποίο ανακοινώθηκε χθες και παρουσιάστηκε στους αναλυτές. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τη θυγατρική Enaon της ιταλικής εταιρείας, κινούνται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο business plan 2024 – 2030 και προορίζονται κατά κύριο λόγο για την επέκταση των εγχώριων υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη χθεσινή παρουσίαση της διοίκησης της Italgas στους αναλυτές, το 66% του CAPEX θα «οδεύσει» για την ανάπτυξη, αντικατάσταση και αναβάθμιση των εγχώριων δικτύων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές με περιθώρια υψηλής ενίσχυσης της διείσδυσης, ώστε να ενισχυθούν οι συνδέσεις.

Για την πρόσβαση περιοχών που βρίσκονται μακριά από το σύστημα μεταφοράς αερίου, θα αξιοποιηθεί η λύση του small scale LNG, με τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων υγροποιημένου αερίου για την τροφοδοσία των αυτόνομων δικτύων. Η λύση του small scale LNG θα αξιοποιηθεί επίσης στην περίπτωση αυτόνομων δικτύων τα οποία τροφοδοτούνται μέσω συμπιεσμένου αερίου (CNG) και δεν πρόκειται να συνδεθούν στο σύστημα μεταφοράς, στο διάστημα που θα μεσολαβήσει. Παράλληλα, θα αντικατασταθεί όλο το παλιό δίκτυο στο κέντρο της Αττικής

Επιπλέον 2.500 χλμ. δικτύων

Με τις εργασίες επέκτασης, πρόκειται να προστεθούν μέχρι το 2031 επιπλέον 2.500 χλμ. αγωγών στα δίκτυα της Enaon. Ως αποτέλεσμα, η Italgas εκτιμά ότι σε μία 6ετία οι εγχώριοι πελάτες της θα ανέρχονται σε 970.000 περίπου, από 623.000 το 2024.

Η πελατειακή βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά 12% σε ετήσια βάση. Η ενίσχυση θα προέλθει κυρίως από τις περιοχές που «αεριοποιήθηκαν» πρόσφατα ή θα «αεριοποιηθούν» στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ως συνέπεια, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Enaon προβλέπεται να αυξηθεί στα 1,3 δισ. μέχρι το 2031.

Όπως είναι φυσικό, η αύξηση των καταναλωτών και η επέκταση του δικτύου θα ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη της Enaon. Όπως επισημάνθηκε κατά τη χθεσινή παρουσίαση, το guidance για τη λειτουργική κερδοφορία το 2031 τοποθετείται στα επίπεδα των 3 δισ. ευρώ. Από αυτή τη λειτουργική κερδοφορία, το 6% αναμένεται να προέρχεται από την ελληνική θυγατρική.

Έμφαση και στην ψηφιοποίηση

Δεύτερος μεγαλύτερος πυλώνας στις επενδύσεις ύψους 1 δισ. θα είναι τα έργα ψηφιοποίησης. Ενδεικτικά, μέχρι το 2026 όλα τα ελληνικά δίκτυα θα παρακολουθούνται μέσω του λογισμικού «DANA», το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Italgas και χρησιμοποιείται ήδη στα ιταλικά δίκτυα.

Το «DANA» είναι ένα προηγμένο σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου που βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των υποδομών, διευκολύνοντας παράλληλα την υποδοχή ανανεώσιμων αερίων. Παράλληλα, στόχος είναι να αυξηθεί στο 100% η διείσδυση των «έξυπνων» μετρητών, με την προοδευτική αντικατάσταση των υφιστάμενων αναλογικών «ρολογιών», καθώς και την εγκατάσταση «έξυπνου» μετρητή σε όλες τις νέες συνδέσεις.

Το hardware που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο «έξυπνος» μετρητής Nimbus, που έχει αναπτύξει η Italgas. Αυτός ο μετρητής, εκτός από μια σειρά από ιδιαιτερότητες που τον καθιστούν μοναδικό προϊόν στο είδος του, είναι ικανός να δέχεται, να διανέμει και να μετράει πολλαπλούς τύπους αερίων ακόμη και σε ανάμειξη μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου.

Οι στόχοι σε επίπεδο Ομίλου

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την απόκτηση της 2i Rete Gas, η Italgas έγινε ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έτσι, διαχειρίζεται 156.000 χιλιόμετρα δικτύου σε Ελλάδα και Ιταλία, με 12,9 εκατ. πελάτες. Παράλληλα, στον τομέα της ύδρευσης, εξυπηρετεί 6,3 εκατ. πελάτες.

Σε επίπεδο Ομίλου, η Italgas πρόκειται να επενδύσει 16,5 δισ. ευρώ έως το 2031, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το ποσό και το τίμημα εξαγοράς της 2i Rete Gas, ύψους 5,2 δισ. Στο τέλος της περιόδου του Στρατηγικού Σχεδίου, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Ομίλου αναμένεται να ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 3,8 δισ.

Στόχος του Ομίλου είναι να «πρασινίσει» τα δίκτυα σε Ιταλία και Ελλάδα, ξεκινώντας ήδη στη γειτονική χώρα δοκιμές για ανάμειξη ανανεώσιμου υδρογόνου στο ορυκτό καύσιμο. Παράλληλα, σχεδιάζει να επεκτείνει και στις δύο χώρες τη διακίνηση βιομεθανίου, με στόχο το 2030 να είναι συνδεδεμένες στα δίκτυά της μονάδες ετήσιας δυναμικότητας 1,2 δισ. κυβικών μέτρων.