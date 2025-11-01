ΔΕΗ: Στα 13,9 λεπτά ανά kWh το πράσινο τιμολόγιο τον Νοέμβριο – Έκπτωση 26%

Συνολικά, τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 €/MWh σε 112,36 €/MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 €/kWh σε 0,139 €/kWh).

Παρά τη νέα αύξηση στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο κατά 21%, η ΔΕΗ συγκρατεί την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 13,9 λεπτά ανά kWh, εφαρμόζοντας έκπτωση 26%.

Η συγκράτηση της τιμής του πράσινου τιμολογίου για τον Νοέμβριο πραγματοποιείται σε συνέχεια της πλήρους απορρόφησης τον προηγούμενο μήνα της αύξησης 27% στις χονδρικές τιμές, καθώς η ΔΕΗ για τον Οκτώβριο είχε διατηρήσει αμετάβλητη την τιμή του πράσινου τιμολογίου.

Συνολικά, τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 ευρώ ανά MWh σε 112,36 ευρώ ανά MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 15,2 λεπτά ανά kWh σε 13,9 λεπτά ανά kWh).

Με την τιμολογιακή της πολιτική, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και ξεκάθαρη στήριξη στους πελάτες της.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Νοέμβριο παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική και διαμορφώνεται στα 12,7 λεπτά ανά kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο σε 13,6 λεπτά ανά kWh για τον Νοέμβριο παραμένοντας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Νοέμβριο τις σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές της. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 14,5 λεπτά ανά kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 14,2 λεπτά ανά kWh.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 9,5 λεπτά ανά kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις.

Παράλληλα, προσφέρει μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών όπως το νέο σταθερό (μπλε) ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με αποκλειστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο προσιτή. Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Επιπλέον, προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια, ψυχαγωγία κ.α.