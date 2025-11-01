ΕΛΤΑ:-Αν-δεν-ληφθούν-τώρα-οι-απαραίτητες-αποφάσεις-οι-συνέπειες-θα-είναι-μη-αναστρέψιμες

Αναστέλλονται για τρεις μήνες τα «λουκέτα» στην περιφέρεια. Άμεσα κλείνουν καταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Την ανάγκη για λήψη κρίσιμων αποφάσεων αναφέρουν με ανακοίνωση τους τα ΕΛΤΑ, καθώς πλέον απειλείται η βιωσιμότητα του οργανισμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν εντός του ερχόμενου εννεαμήνου το αργότερο, καθώς οι συνέπειες μιας καθυστέρησης θα είναι «μη ανατρέψιμες».

Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό, τονίζοντας ότι ο «μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών».

Χατζηδάκης: Ποτέ δεν αρνήθηκα δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν μπορεί να συνδέεται με εμένα ό,τι προκαλεί αντιδράσεις

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: