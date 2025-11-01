Επίθεση-Κασσελάκη-σε-Μπέο:-Εξαπέλυσε-τον-ομοφοβικό-οχετό-του,-δεν-μας-απασχολεί-τι-κάνει-στην-τουαλέτα-του

Ο Στέφανος Κασσελάκης κατήγγειλε με ανάρτησή του τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για τους ομοφυλόφιλους, κάνοντας λόγο για ρητορική μίσους και «τοξικότητα».

«Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος», σημείωσε, προσθέτοντας πως «η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου» και καταλήγοντας: «Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους».

Αφορμή στάθηκαν όσα είπε ο δήμαρχος Βόλου σε τηλεοπτική του εμφάνιση, όπου -αφού δήλωσε πως «δεν είναι ρατσιστής»- προχώρησε σε σχόλια για τους ομοφυλόφιλους, επικαλούμενος μάλιστα ατάκα από την ελληνική σειρά των ’90s, τους «Δύο Ξένους» και συμπληρώνοντας «εγώ μεγάλωσα να πηγαίνω στην τουαλέτα όρθιος και οι γυναίκες καθιστές»

Ο Κασσελάκης υποστήριξε ότι τέτοιες τοποθετήσεις «θυμίζουν πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω» και τόνισε πως «η κοινωνία προχωρά με σεβασμό, ισότητα και ελευθερία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 31, 2025

«Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν.

Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω.

Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος.

Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους «οικογενειάρχιδες» όπως μας είπε.

Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική»συμπεριφορά του στην τουαλέτα.

Για να τελειώνουμε.

Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας.

Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις.

Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου.

Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά.

Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία.

Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους».