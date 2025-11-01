Επιδόματα, εφάπαξ, πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Όλες οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας από ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Συνολικά 69,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους την ερχόμενη εβδομάδα (3 έως 7 Νοεμβρίου) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρω σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: