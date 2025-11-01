Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, November 1

    Επιδόματα, εφάπαξ, πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Όλες οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας από ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

    Οικονομία
    Επιδόματα,-εφάπαξ,-πρόγραμμα-«Σπίτι-μου»:-Όλες-οι-πληρωμές-της-ερχόμενης-εβδομάδας-από-ΕΦΚΑ-–-ΔΥΠΑ
    Επιδόματα, εφάπαξ, πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Όλες οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας από ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

    Συνολικά 69,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους την ερχόμενη εβδομάδα (3 έως 7 Νοεμβρίου) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.
    • Στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
    • Από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρω σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com