ΗΠΑ:-Με-το-shutdown-να-«τρέχει»,-οι-χαμηλόμισθοι-Αμερικανοί-αγωνιούν-αν-συνεχίσουν-να-λαμβάνουν-ενίσχυση-για-τρόφιμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή έτοιμος να συνεχίσει τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP, το οποίο βοηθά νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα να αγοράζουν τρόφιμα, λίγες ώρες προτού διακοπεί σήμερα λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Έπειτα από περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες shutdown και τεχνικής ανεργίας για εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής παράλυσης αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα 42 εκατ. Αμερικανούς που εξαρτώνται από το πρόγραμμα SNAP το οποίο θα σταματήσει να χρηματοδοτείται τα μεσάνυκτα της Παρασκευής προς Σάββατο (ώρα ΗΠΑ).

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον Μακόνελ διέταξε χθες την κυβέρνηση Τραμπ να διατηρήσει σε ισχύ το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας έκτακτους πόρους για τη χρηματοδότησή του.

Λίγο νωρίτερα άλλη ομοσπονδιακή δικαστής, η Ίντιρα Ταλουάνι, εξέδωσε γραπτή εντολή με την οποία άφηνε να εννοηθεί ότι θα εκδώσει απόφαση αντίστοιχη με του Μακόνελ και έδωσε διορία στην κυβέρνηση Τραμπ ως τη Δευτέρα να εξηγήσει με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει τους πόρους έκτακτης ανάγκης που διαθέτει.

«Οι δικηγόροι της κυβέρνησής μας δεν πιστεύουν ότι έχουμε τη νομική εξουσία να πληρώσουμε το SNAP με κάποια χρήματα που έχουμε διαθέσιμα και τώρα δύο Δικαστήρια έχουν εκδώσει αντιφατικές αποφάσεις για το τι μπορούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«ΔΕΝ θέλω οι Αμερικανοί να πεινάσουν απλώς και μόνο επειδή οι Ακραίοι Δημοκρατικοί αρνούνται να κάνουν το σωστό και να ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», πρόσθεσε.

«Για τον λόγο αυτό έδωσα εντολή στους δικηγόρους μας να ζητήσουν από το Δικαστήριο να διευκρινίσει με ποιο τρόπο μπορούμε νομικά να χρηματοδοτήσουμε το SNAP το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Τραμπ.

Ωστόσο εξήγησε ότι ακόμη κι αν η κυβέρνηση χρησιμοποιήσει τους έκτακτους πόρους που διαθέτει, τα επιδόματα που δίνονται μέσω του SNAP θα καθυστερήσουν να καταβληθούν τον Νοέμβριο.

Μάλιστα ο Ρεπουμπλικάνος προέτρεψε τους Αμερικανούς να επικοινωνήσουν με τους Δημοκρατικούς αιρετούς για να τους ζητήσουν να τερματίσουν το shutdown.

«Θα δείτε αληθινούς ανθρώπους, αληθινές οικογένειες – θα δείτε παιδιά – που θα υποφέρουν από την πείνα ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο», είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι «συνεχίζουν τα μικροπολιτικά τους παιχνίδια στην Ουάσινγκτον».

«Σοκαρισμένη»

Μπροστά στην προοπτική να διακοπεί η βοήθεια για την αγορά τροφίμων κάποιοι Αμερικανοί οργανώνουν ήδη αλυσίδες αλληλεγγύης.

«Είμαι απλώς σοκαρισμένη από τον τρόπο με τον οποίο η χώρας μας συμπεριφέρεται στις οικογένειες και τα παιδιά», δήλωσε η Κέρι Σάουσμερ, κάτοικος προαστίου της Ουάσινγκτον, η οποία θα βοηθήσει δύο οικογένειες να αγοράσουν τρόφιμα.

Εξάλλου σήμερα θα γίνει γνωστό το νέο κόστος για την ασφάλιση υγείας για περισσότερους από 24 εκατομμύρια Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος που καλύπτονται από το ομοσπονδιακό πρόγραμμα Obamacare.

Με την αναμενόμενη αναστολή στο τέλος του έτους των κρατικών επιδοτήσεων για το πρόγραμμα αυτό, το κόστος για την ασφάλιση υγείας αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Kaiser Family Foundation (KFF) που ειδικεύεται σε θέματα υγείας στις ΗΠΑ.

Το ζήτημα των επιδοτήσεων για το Obamacare βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης που μαίνεται στο Κογκρέσο για τον προϋπολογισμό. Από τη μία οι Δημοκρατικοί έχουν αναγάγει την παράτασή τους σε βασικό όρο για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και να τερματιστεί το shutdown.

Οι Ρεπουμπλικάνοι προτείνουν την παράταση του υφιστάμενου προϋπολογισμού, με τα ίδια επίπεδα δαπανών.

Το κόμμα του Τραμπ διαθέτει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αλλά ο κανονισμός της Γερουσίας προβλέπει ότι χρειάζονται 60 ψήφοι για την έγκριση του προϋπολογισμού, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν 53 έδρες. Για να αρθεί το αδιέξοδο πρέπει τουλάχιστον 7 Δημοκρατικοί γερουσιαστές να ψηφίσουν υπέρ του προϋπολογισμού.

Αναταράξεις