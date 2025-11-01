ΗΠΑ:-Χωρίς-στοιχεία-για-την-απασχόληση-για-δεύτερο-συνεχόμενο-μήνα

Λόγω του shutdown δεν αναμένεται η έκδοση των σχετικών στοιχείων απ’ το υπ. Εργασίας. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά διάσπαρτα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αντέχει.

Οι επενδυτές αναμένεται να χάσουν για δεύτερη συνεχόμενη φορά την έκθεση για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, ωστόσο υπάρχουν αρκετά διάσπαρτα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η οικονομία εξακολουθεί να αντέχει.

Καθώς η διακοπή λειτουργίας λόγω του shutdown έχει πλέον ξεπεράσει τον ένα μήνα, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ πιθανότατα δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει την έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου την επόμενη Παρασκευή, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Σύμφωνα με το Marketwatch, η δεύτερη συνεχόμενη αναβολή της έκθεσης για τις θέσεις εργασίας έχει δυσκολέψει τους επενδυτές και τα ανώτατα στελέχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να διαπιστώσουν αν η οικονομία βελτιώνεται ή επιδεινώνεται. Οι προσλήψεις είχαν σχεδόν σταματήσει προς το τέλος του καλοκαιριού, γεγονός που ανησύχησε αρκετά τη Fed ώστε να την ωθήσει να ξεκινήσει εκ νέου τη μείωση των επιτοκίων.

Ελλείψει των συνήθων ενδείξεων, η Wall Street έχει στραφεί σε άλλους δείκτες, όπως οι δαπάνες με πιστωτικές κάρτες, τα αποτελέσματα εταιρικών κερδών και οι αιτήσεις επιδόματος ανεργίας σε επίπεδο πολιτειών, προκειμένου να σχηματίσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια οικονομία που εξακολουθεί να αναπτύσσεται, παρά το κλίμα αβεβαιότητας – τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, τους εμπορικούς πολέμους και την απότομη επιβράδυνση των προσλήψεων.

Αναφορικά με τις δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών, η Bank of America διαπίστωσε ότι οι εβδομαδιαίες δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 1% στις επτά ημέρες που έληξαν στις 25 Οκτωβρίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι εντυπωσιακό, αλλά ούτε και απογοητευτικό.

Ο Ρίτσαρντ Μούντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Regions Financial, δήλωσε ότι οι πελάτες στις 15 πολιτείες όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα συνεχίζουν να δαπανούν με παρόμοιο ρυθμό όπως πριν από τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης. «Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει τίποτα που να έρχεται σε αντίθεση με αυτό», είπε.

Στο μεταξύ, οι επιχειρηματικές δαπάνες έχουν επίσης παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης άνθησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι Amazon, η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta Platforms και η Microsoft δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ένας σημαντικός λόγος που μπορούν να επενδύσουν περισσότερο είναι ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους παραμένουν σε αρκετά υγιή επίπεδα, γεγονός που εν μέρει αποδίδεται στη σταθερή καταναλωτική δαπάνη.

«Ο τελευταίος γύρος εταιρικών αποτελεσμάτων (τριμηνιαίων κερδών) δεν υποδηλώνει μια οικονομία που πρόκειται να καταρρεύσει», δήλωσε ο Μούντι.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) την Τετάρτη φάνηκε επίσης να υποδηλώνει ότι η οικονομία ίσως έχει βελτιωθεί ελαφρώς από τα τέλη του καλοκαιριού.

Παρότι η Fed προχώρησε εκ νέου σε μείωση των επιτοκίων λόγω ανησυχιών για την αδυναμία της αγοράς εργασίας, ανώτατα στελέχη της εξέφρασαν μια πιο αισιόδοξη στάση.

«Η οικονομία δείχνει συνεχιζόμενη δυναμική. Η κατανάλωση παραμένει σταθερή», δήλωσε ο Τζέφρι Σμιντ, πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι. Ήταν ο μοναδικός που διαφώνησε με τη μείωση των επιτοκίων, καθώς θεωρεί ότι η οικονομία παραμένει αρκετά ισχυρή.

«Ο κίνδυνος ύφεσης δεν βρίσκεται στο μυαλό του κόσμου», πρόσθεσε ο Ραφαέλ Μπόστικ, πρόεδρος της Fed της Ατλάντα.

Παρόλα αυτά, οι αξιωματούχοι της Fed θα ήθελαν πολύ να επανέλθουν οι μηνιαίες εκθέσεις για την απασχόληση, ώστε να έχουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα της οικονομίας. Προς το παρόν, αναγκάζονται να βασίζονται σε εναλλακτικούς ή δευτερεύοντες δείκτες για να καθοδηγούν τις αποφάσεις τους.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, από την πλευρά του, εξέφρασε ικανοποίηση για τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Επεσήμανε επίσης ότι οι έρευνες του ιδιωτικού τομέα για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας παραμένουν σταθερές.

«Δεν βλέπουμε αύξηση στις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας ούτε μείωση στις (διαθέσιμες) θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Πάουελ την Τετάρτη.

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας και η φαινομενικά σταθερή – αν και πιο ήπια – αγορά εργασίας βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ο Πάουελ υπογράμμισε ότι μια ακόμη μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι «προειλημμένη απόφαση – κάθε άλλο».

Ορισμένες εταιρείες της Wall Street μάλιστα πιστεύουν ότι η οικονομία θα ανακτήσει λίγη δυναμική προς το τέλος του έτους. Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης πιθανότατα θα τερματιστεί, απελευθερώνοντας ένα κύμα συσσωρευμένης καταναλωτικής δαπάνης, ενώ οι εμπορικοί πόλεμοι αναμένεται να συνεχίσουν να υποχωρούν.

Η Oxford Economics, για παράδειγμα, προβλέπει ότι η εορταστική περίοδος αγορών – από την Ημέρα των Ευχαριστιών έως την Πρωτοχρονιά – θα είναι η ισχυρότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η μία μεγάλη επιφύλαξη: Οι πιο εύποροι Αμερικανοί, που έχουν επωφεληθεί από τα έντονα κέρδη του χρηματιστηρίου, είναι πιθανό να καθοδηγήσουν αυτή την αύξηση της κατανάλωσης – ένα φαινόμενο που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «οικονομία σχήματος Κ». Δηλαδή, όταν ένα τμήμα του πληθυσμού τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά, αλλά ένα μεγαλύτερο τμήμα όχι και τόσο.