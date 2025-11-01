Μπήκε-«φρένο»-σε-τουριστική-επένδυση-22-εκατ.-την-Κω

«Κόκκινη» κάρτα στην επένδυση των 22 εκατ. ευρώ που έχει δρομολογήσει ο επιχειρηματίας Κωνσταντίν Μεϊντί στην Κω έβγαλε η δημοτική Επιτροπή του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοτική Επιτροπή του δήμου Κω γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει την ανάπτυξη του νέου πεντάστερου ξενοδοχείου που έχει στα σκαριά η εταιρεία Casa Coa στη θέση Λιμνάρα.

Σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό, η πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την αρνητική γνωμοδότηση μέχρι να πραγματοποιηθεί η μελέτη για την φέρουσα ικανότητα του νησιού, η οποία θα τεκμηριώνει επιστημονικά τις ανάγκες της Κω. «Εφόσον το αποτέλεσμα της μελέτης μας υποδείξει ότι υπάρχει η δυνατότητα ανέγερσης ή επέκτασης κλινών στην Κω, τότε θα επανεξετάσουμε τη θέση της υπηρεσίας μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει: «Συμφωνούμε όλοι ως προς την αρνητική γνωμοδότηση, αλλά ο ρόλος μας δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυτό. Η Δημοτική Επιτροπή θα έπρεπε να έχει καθοριστική συμμετοχή σε αποφάσεις όπως η ίδρυση νέου ξενοδοχείου, γιατί η γνώμη μας αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αυτόν τον ρόλο πρέπει να τον διεκδικήσουμε σε κεντρικό επίπεδο, ώστε η φωνή μας να έχει πραγματική βαρύτητα».

Με την άποψη της προέδρου της δημοτικής Επιτροπής συντάχθηκαν και τα μέλη της Επιτροπής, ένα εκ των οποίων ανέφερε πως ο μεγαλύτερος προβληματισμός του και η μεγάλη απογοήτευσή του είναι η θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου, προτρέποντας και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής να βάλουν «φρένο» στη δημιουργία τέτοιου μεγέθους projects.

«Εμείς ως σύμβουλοι δεν έχουμε τεχνικές γνώσεις, αλλά μπορούμε να διαβάσουμε όσα αναφέρονται στην μελέτη, η οποία κάνει λόγο για κολυμβητικές δεξαμενές, στερεά απόβλητα, 40 ιδιωτικές πισίνες, βεβαίωση της ΔΕΥΑΚ ότι μπορεί να το υδροδοτήσει, 440 κυβικά νερού μόνο η κατανάλωση, 130 χιλιάδες κυβικά νερού η συνολική κατανάλωση μόνο για το καλοκαίρι, 350 τόνοι σκουπίδια, 1 απορριμματοφόρο θα χρειάζεται αυτό το ξενοδοχείο για την αποκομιδή των σκουπιδιών, θα επιβαρυνθεί το οδικό δίκτυο, ο υδροφόρος ορίζοντας κι όλα αυτά θα τα στερηθεί η Κοινότητα Πυλίου. Δεν είμαι μηχανικός και δε χρειάζεται να έχουμε καμία επιστημονική μελέτη. Είναι στοιχεία που ζούμε και τα καταλαβαίνουμε όλοι. Θα δημιουργηθεί θέμα στο Πυλί και είναι η ώρα να βάλουμε ένα “φρένο”. Δεν μπορείς να λες δεν είμαι αρμόδιος. Η πολεοδομία μπορεί να λέει “ναι” με βάση τους πολεοδομικούς κανόνες. Εμείς όμως μπορούμε να πούμε “όχι”», είπε χαρακτηριστικά.

Η επένδυση

Ο σχεδιασμός του Κωνσταντίν Μεϊντί προβλέπει την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων και δυναμικότητας 1.200 κλινών, οι οποίες θα κατανέμονται σε 410 δωμάτια, σε μία έκταση που ξεπερνά τα 103 στρέμματα.

Σύμφωνα με τη σχετική ΜΠΕ, προβλέπεται η κατασκευή χώρων εστίασης, χώρου στάθμευσης, αμφιθεάτρου 150 θέσεων, ενός μικρού ναού, ενός παιδοτόπου και δύο γηπέδων τένις. Το ξενοδοχείο, το οποίο θα αναπτυχθεί στο Μαρμάρι του Πυλίου, θα λειτουργεί σε εποχική βάση, από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο και θα απασχολεί περίπου 280 εργαζομένους.

Στόχος του έργου είναι «η παροχή υψηλών παροχών υπηρεσιών τριτογενούς τομέα και η κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης σχετικής τουριστικής ζήτησης του νησιού».