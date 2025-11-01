Οι-πέντε-«λευκοί-κύκνοι»-που-θα-ενισχύσουν-την-παγκόσμια-οικονομία-το-2026

Καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025 -μια χρονιά που σημαδεύτηκε από μια σειρά σημαντικών πολιτικών και οικονομικών γεγονότων-οι χρηματοπιστωτικές αγορές προσεγγίζουν τον Νοέμβριο με προσοχή. Μεταξύ των αναμενόμενων αποφάσεων των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, της συνέχισης του shut down της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των συζητήσεων για τον νέο επταετή προϋπολογισμό στην Ευρώπη, οι επενδυτές κινούνται σε μια ομίχλη αβεβαιότητας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Fed προχώρησε στη δεύτερη μείωση των επιτοκίων, στο πλαίσιο της νομισματικής χαλάρωσης που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο.

Αυτή η απόφαση δεν ήταν αρκετή για να διαλύσει τις ανησυχίες που σχετίζονται με την οικονομική επιβράδυνση, ειδικά επειδή η δημοσίευση στοιχείων για την απασχόληση παραμένει σε αναστολή για δεύτερη συνεχόμενη φορά, λόγω του shut down από την 1η Οκτωβρίου.

Καθώς πλησιάζει η πρώτη επέτειος της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές , οι επενδυτές φοβούνται μια νέα πολιτική αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση παραμένει σε αντιπαράθεση με το Κογκρέσο σχετικά με την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο έχει προγραμματίσει να επανεξετάσει τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε ο Λευκός Οίκος στις 5 Νοεμβρίου.

Το ευρωπαϊκό ζήτημα

Στην Ευρώπη, η κατάσταση δεν είναι καθόλου πιο ξεκάθαρη. Στη Γαλλία, οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό έχουν βαλτώσει σε μια κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση.

Στη Γερμανία, η οικονομία παρέμεινε στάσιμη στο τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ΑΕΠ «αυξήθηκε» κατά 0% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η βιομηχανία αντιμετωπίζει προβλήματα με την ασθενή ζήτηση. Οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των χημικών προϊόντων επηρεάζονται ιδιαίτερα, καθώς συνεχίζουν να υποφέρουν από χαμηλό όγκο παραγγελιών. Οι εξαγωγές παρεμποδίζονται περαιτέρω από τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Στο εσωτερικό, πολλοί καταναλωτές συγκρατούν τις δαπάνες τους λόγω των σημαντικά αυξημένων τιμών των καθημερινών αγαθών.

Μείωση των τιμών του πετρελαίου

Στην αγορά ενέργειας, η συνάντηση του ΟΠΕΚ+ που έχει προγραμματιστεί για αύριο, θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει το βραχυπρόθεσμο ισοζύγιο. Σύμφωνα με αρκετές πηγές που γνωρίζουν το θέμα, δεν αποκλείεται μια μικρή αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο.

Οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα με φόντο τις νέες δυτικές κυρώσεις που στοχεύουν το ρωσικό πετρέλαιο, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν το παγκόσμιο πλεόνασμα αργού πετρελαίου.

Η τιμή του Brent παραμένει κολλημένη, αγωνιζόμενη να ξεπεράσει το όριο των 65 δολαρίων τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) πιστεύει ότι, εκτός εάν υπάρξει γεωπολιτικό σοκ, η πιο πιθανή τάση παραμένει η σταδιακή μείωση των τιμών, αντανακλώντας την εξασθενημένη παγκόσμια ζήτηση.

Μεταξύ πολιτικής, ενέργειας και επιτοκίων, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εισέρχονται σε έναν Νοέμβριο που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ορατότητα και μια ανανεωμένη απειλή αστάθειας. Συνεπώς, η προσοχή παραμένει απαραίτητη, εν αναμονή σαφών σημάτων από τις κεντρικές τράπεζες και οικονομικών δεικτών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό περιορισμό.

Ωστόσο τα πράγματα φαίνονται πιο ρόδινα για το 2026:

-Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Fed ενισχύουν το ΑΕΠ των ΗΠΑ, ενώ τα εταιρικά κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται

-Η εκεχειρία ΗΠΑ-Κίνας και η επενδυτική συμφωνία του Τραμπ με την Ιαπωνία χαλαρώνουν τον εμπορικό πόλεμο.

«Μπορεί να ειπωθεί ότι η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει πολύ πιο θετικές προοπτικές από ό,τι είχε προβλεφθεί αμέσως μετά την εκλογή του Τραμπ», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Πέντε παράγοντες ενισχύουν την αισιοδοξία για το επόμενο έτος: Πρόκειται για τους πέντε «λευκούς κύκνους» που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, θα οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε ανάπτυξη άνω του 3% τόσο φέτος όσο και του χρόνου.

Δύο από αυτούς σχετίζονται άμεσα με τις ΗΠΑ.

Οι πέντε παράγοντες αισιοδοξίας

Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο η κορυφαία οικονομία του κόσμου αποφεύγει την ύφεση που φαινόταν αναπόφευκτη στις αρχές του 2025 -χάρη σε μεγάλο βαθμό στις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αυτό που κρατά τις ΗΠΑ μακριά από την ύφεση», δηλώνει με απόλυτη σαφήνεια ο Τζέιμς Εγκελχοφ, επικεφαλής οικονομολόγος της BNP Paribas. «Οι επενδύσεις μόνο σε κέντρα δεδομένων για την ανάπτυξη της μελλοντικής Τεχνητής Νοημοσύνης θα ανέλθουν συνολικά σε 650 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το 2025 , διπλάσια από ό,τι ήταν μόλις πριν από δύο χρόνια. Από αυτά, ένας γίγαντας όπως η Amazon από μόνος του συνεισφέρει 200 ​​δισεκατομμύρια δολάρια, το ισοδύναμο του ΑΕΠ της Κόστα Ρίκα». Οι άλλες «επτά μεγάλες» αμερικανικές εταιρείες είναι επίσης οι απόλυτοι πρωταγωνιστές αυτής της τεχνολογικής άνθησης.

Δεύτερον, οι ΗΠΑ και σε κάποιο βαθμό ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία επωφελούνται από τα κίνητρα που παρέχονται από τις μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζα. Τα επιτόκια της Fed είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Αυτό το χαμηλότερο κόστος του χρήματος θα συνεχίσει να τονώνει την οικονομία των ΗΠΑ.

Τρίτον, ο εμπορικός πόλεμος που πυροδότησε ο Τραμπ μπαίνοντας στον Λευκό Οίκο , μπορεί να αποτέλεσε πραγματικότητα, αλλά αυτή την εβδομάδα μετριάστηκε από την μονοετή μερική εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι δύο υπερδυνάμεις δυνάμεις έχουν μειώσει τις εντάσεις σχετικά με τα στοιχεία σπάνιων γαιών, με το Πεκίνο να αναστέλλει τους περιορισμούς στις εξαγωγές αυτών των πολύτιμων συστατικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, για ένα έτος. Συμφώνησαν επίσης να αναστείλουν τους λιμενικούς δασμούς και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού, ένα μέτρο που θα ωφελήσει και άλλους εταίρους.

Τέταρτον, και εξίσου σημαντικό, είναι η επανενεργοποίηση σημαντικών διμερών επενδυτικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τόκιο για τη δημιουργία ενός ταμείου 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ιαπωνικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον θα έχει τον τελευταίο λόγο για αυτές τις επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Τέλος, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση κερδών κατά 13,4% για τις εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες το 2026 και αύξηση 12% στη Wall Street το επόμενο έτος.

Οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Ευρώπη, όπου οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση κερδών κατά 13,4% για τον Stoxx 600, σε σύγκριση με 12% για τον S&P 500. Οι εκτιμήσεις των ειδικών δείχνουν ότι τα συνδυασμένα καθαρά κέρδη μεταξύ των εταιρειών του S &P 500 θα ξεπεράσουν τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά το οικονομικό έτος 2025, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση σχεδόν 10%.

Η φράση -κλειδί του Δ.Ν.Τ

Η ίδια η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, είπε στις αρχές Οκτωβρίου μια φράση-κλειδί που ορίζει την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας: «Πάει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, αλλά ακόμα χειρότερα από ό,τι θα έπρεπε ».

Η συγκρατημένη αισιοδοξία που μετέφερε η επικεφαλής του Ταμείου μεταφράστηκε με ακρίβεια σε ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για το ΑΕΠ που έγιναν τόσο από πολυμερείς οργανισμούς όσο και από την ιδιωτική συναίνεση των αναλυτών, όλες βασισμένες στην εμπιστοσύνη σε αυτούς τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν το παγκόσμιο ΑΕΠ.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προέτρεψε «το εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση να διατηρηθούν ως κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία». Πράγματι, το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει αυξηθεί σχεδόν εννέα φορές από το 1960, την εποχή κατά την οποία οι θεωρητικοί ξεκίνησαν αυτό που είναι γνωστό ως σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, μια περίοδο κατά την οποία οι ανοιχτές αγορές έπαιξαν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων οικονομιών και των αναδυόμενων χωρών.

Ιστορικά οφέλη

«Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές διαπραγματεύονται σε ιστορικά υψηλά», εξηγούν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς και προσθέτουν:«Οι κύριοι δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδά τους και φαίνεται ότι η αγορά θα συνεχίσει να ανεβαίνει για έναν λόγο: οι θετικές εκτιμήσεις για τα εταιρικά κέρδη θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τους επενδυτές στα μεγάλα χρηματιστήρια του κόσμου.