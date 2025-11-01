Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, November 1

    Οι πρώτες φωτογραφίες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα – Βίντεο από την άφιξή της στη δεξίωση

    Πολιτική
    Οι-πρώτες-φωτογραφίες-της-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ-στην-Ελλάδα-–-Βίντεο-από-την-άφιξή-της-στη-δεξίωση
    Οι πρώτες φωτογραφίες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα – Βίντεο από την άφιξή της στη δεξίωση

    Οι πρώτες φωτογραφίες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα – Βίντεο από την άφιξή της στη δεξίωση

    Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ παρέθεσε δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hayatt με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών

    Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

    Your browser does not support the audio element.

    Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αφίχθη στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση.

    Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ μετέβη αμέσως στη νέα της κατοικία και ενημερώθηκε για το πρόγραμμά της στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

    Η πρώτη της υποχρέωση ήταν η δεξίωση που παρέθεσε στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» σε επιχειρηματίες, πολιτικούς κι άλλες προσωπικότητες, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

    Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα: 

    Γκίλφοϊλ

    Γκίλφοϊλ

    Gkil

    gkil

    Δείτε βίντεο από την άφιξή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωζη: 

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Σχετικά Άρθρα

    Επεισόδια Πάρκο Ελευθερίας

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com