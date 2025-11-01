Ο-Άντριου-ζει-μια-κόλαση-μετά-την-απόφαση-του-Κάρολου-να-τον-στείλει…-εξορία-και-να-του-αφαιρέσει-όλους-τους-τίτλους

Σε μια ιστορική και ταπεινωτική απόφαση, ο βασιλιάς Κάρολος έβαλε τέλος σε κάθε επίσημη ιδιότητα του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος πλέον θα αποκαλείται «Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ». Η απομάκρυνσή του από τη βασιλική οικογένεια και η εξορία του στην κατοικία του βασιλιά στο Νόρφολκ σηματοδοτούν την οριστική πτώση ενός άλλοτε προνομιούχου μέλους της μοναρχίας.

Τέλος εποχής για τον Δούκα του Γιορκ

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Άντριου χάνει όλα του τα βασιλικά αξιώματα, τις τιμές και το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Δούκας του Γιορκ». Παράλληλα, διατάχθηκε η έξωσή του από το πολυτελές Royal Lodge στο Ουίνδσορ, όπου ζούσε για περισσότερες από δύο δεκαετίες χωρίς ποτέ να έχει καταβάλλει ενοίκιο.

«Ο Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς ξεκινά επίσημη διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων και τιμών του πρίγκιπα Άντριου. Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κατοικία», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού.

Σύμφωνα με πηγές, η απόφαση ελήφθη ύστερα από έντονες πιέσεις της κοινής γνώμης και μέσων ενημέρωσης, που ζητούσαν από τον Κάρολο να λάβει ξεκάθαρη θέση σχετικά με τη σχέση του αδελφού του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ζωντανή κόλαση» για τον πρίγκιπα χωρίς τίτλους

Η πτώση του Άντριου θεωρείται η μεγαλύτερη βασιλική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Ο αρθρογράφος Ρίτσαρντ Φιτσουίλιαμς δήλωσε στη Guardian πως «θα ζήσει μια ζωντανή κόλαση», καθώς ο ίδιος υπήρξε ιδιαίτερα δεμένος με τους τίτλους και τα προνόμιά του.

«Ο κόσμος τον θεωρεί αλαζόνα, άπληστο και εντελώς ανίκανο να κατανοήσει τη θέση του – η δημόσια εικόνα του έχει καταστραφεί πλήρως από τη συνέντευξη στο Newsnight», σημείωσε.

Η τελευταία φορά που μέλος της βρετανικής αριστοκρατίας έχασε τίτλο ήταν πριν από 106 χρόνια, όταν οι Δούκες του Κάμπερλαντ και του Άλμπανι τιμωρήθηκαν επειδή πολέμησαν υπέρ της Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Άντριου είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που υφίσταται τέτοια ταπείνωση από τότε.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Η οργή του κοινού αναζωπυρώθηκε μετά την κυκλοφορία τον Οκτώβριο της μεταθανάτιας αυτοβιογραφίας της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν 17 ετών. Την ίδια περίοδο, διέρρευσαν ηλεκτρονικά μηνύματα που έδειχναν ότι ο πρίγκιπας διατηρούσε επαφές με τον Έπσταϊν, ενώ αποκαλύφθηκε πως δεν είχε πληρώσει ενοίκιο για το Royal Lodge επί 22 χρόνια.

Παρά την ανακοίνωσή του πριν από δύο εβδομάδες ότι θα αποσυρθεί από τη χρήση του τίτλου «Δούκας του Γιορκ» για να μην «αποσπά την προσοχή» από το έργο της μοναρχίας, η προσπάθειά του απέτυχε παταγωδώς.

Κατά τη διάρκεια επίσημης εμφάνισης του βασιλιά Καρόλου στο Λίτσφιλντ, διαδηλωτής έκανε δημοσίως ερωτήσεις για τον Άντριου και τη σχέση του με τον Έπσταϊν, γεγονός που, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, οδήγησε τον Κάρολο να πάρει την οριστική απόφαση.

«Η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί ούτε για μία μέρα ακόμη», δήλωσε βασιλική πηγή στη Mirror. «Ήταν ο τρόπος του βασιλιά να δείξει ότι άκουσε τη φωνή του λαού».

Αποφασισμένος ο Κάρολος

Στην επίσημη ανακοίνωση, το Παλάτι υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις κρίθηκαν απαραίτητες, «παρά το γεγονός ότι ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται όλες τις κατηγορίες». Ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους «στα θύματα και επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Έτσι, σχεδόν πέντε χρόνια μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν, η βασιλική οικογένεια επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον πρίγκιπα που κάποτε θεωρούνταν το πιο αγαπημένο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ – και που τώρα, όπως σχολιάζουν τα βρετανικά ΜΜΕ, «ζει τη δική του κόλαση».