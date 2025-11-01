Πού-ανοίγει-νέο-κατάστημα-Μουστάκας

Στα Σπάτα το νέο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας παιχνιδιών. Ανοίγει σήμερα Σάββατο 1η Νοεμβρίου. Αύξηση πωλήσεων πάνω από τα 86 εκατ. ευρώ για τη γνωστή επιχείρηση που μετρά πάνω από 25 σημεία πώλησης σε Αθήνα και περιφέρεια.

Δυναμικά συνεχίζει την επέκταση του δικτύου της η εταιρεία παιχνιδιών Μουστάκας. Η εταιρεία – συνώνυμο της αγοράς παιχνιδιών – ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Smart Park, με το grand opening να έχει προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 11.00.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στον 1ο όροφο του εμπορικού πάρκου Smart Park στα Σπάτα στη ζώνη Ε, ενώ θα παραμένει ανοιχτό όλες τις Κυριακές από Μάιο έως και Οκτώβριο, με ωράριο 11:00 – 20:00.

Ποντάρει στη σταθερή ανάπτυξη

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από μερικά 24ωρα, το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στη σταθερή ανάπτυξη.

Για το 2025, δε, προβλέπει πως θα συνεχιστεί η ανάπτυξή της με σταθερούς ρυθμούς «εφόσον δεν προκύψουν περαιτέρω ζητήματα λόγω της αβεβαιότητας που προκαλούν η άνοδος των τιμών ενέργειας αλλά και της συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών στα λοιπά αγαθά και είδη καθώς και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών».

Ξεπέρασε τα 86 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2024

Στη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Μουστάκας αυξήθηκε σημαντικά, αγγίζοντας τα 86,35 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 76,26 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη ύψους 7,35 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,66 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

«Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση 2024 υπήρξε πολύ ικανοποιητική ως προς τον κύκλο εργασιών και ως προς τα καθαρά αποτελέσματα, δεδομένων των ασφυκτικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην αγορά λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και της κρίσης που δημιουργήθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα», τονίζεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Τα καταστήματα

Η εταιρεία διαθέτει ένα ιδιόκτητο κατάστημα και 25 ακόμα με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης.

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων είναι 663 άτομα, από τα οποία 473 άτομα είναι γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 71,34% και από τα 111 άτομα που είναι διοικητικό προσωπικό, τα 51 άτομα είναι γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 45,95%.

Ομολογιακά δάνεια

Όπως επίσης αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, η εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακά δάνεια με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς εξασφαλίσεις.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023, η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση χρεολυτικού δανείου κεφαλαίου κίνησης, ύψους 5.000.000 ευρώ με την Εθνική τράπεζα, χωρίς εξασφαλίσεις. Το συμβατικό επιτόκιο του δανείου ορίσθηκε σε Euribor 3 μηνών (3,958% κατά την ημερομηνία της σύμβασης), συν περιθώριο 1,05 πλέον εισφοράς του Ν.128/1975 (0,6%). Το περιθώριο προσαυξάνεται κατά 0,45%, αν η διάρκεια του δανείου επεκταθεί μετά την 19/09/2037. Η αποπληρωμή ορίστηκε σε 17 ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης 12 μήνες μετά την πρώτη εκταμίευση.

Στις 17 Ιουνίου 2024, η εταιρεία υπέγραψε νέα σύμβαση χρεολυτικού δανείου κεφαλαίου κίνησης, ύψους 8.750.000 ευρώ με την Εθνική τράπεζα, χωρίς εξασφαλίσεις. Το συμβατικό επιτόκιο του δανείου ορίσθηκε σε Euribor 3 μηνών (3,719% κατά την ημερομηνία της σύμβασης), συν περιθώριο 1,05 πλέον εισφοράς του Ν.128/1975 (0,6%). Το περιθώριο προσαυξάνεται κατά 0,45%, αν η διάρκεια του δανείου επεκταθεί μετά την 19/09/2037. Η αποπληρωμή ορίστηκε σε 17 ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης 12 μήνες μετά την πρώτη εκταμίευση.

Η αρχή έγινε από μια μικρή βιοτεχνία…

Τα καταστήματα Μουστάκας ξεκίνησαν ως μια μικρή βιοτεχνία με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία παιδικών παιχνιδιών. Εμπνευστής και δημιουργός της εταιρείας ήταν ο Γεώργιος Ν. Μουστάκας.

Από τα πρώτα της βήματα η εταιρεία έθεσε τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδόμησε την ανάπτυξή της, ενώ σήμερα, μετά από τρεις γενιές, τα καταστήματα Μουστάκας συνεχίζουν να επικεντρώνονται στο παιδί και το παιχνίδι.