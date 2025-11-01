Στα-γραφεία-της-Διοίκησης-των-ΕΛΤΑ-αντιπροσωπεία-του-ΣΥΡΙΖΑ

Στα γραφεία της διοίκηση των ΕΛΤΑ βρέθηκε την Παρασκευή ο τομεάρχης, Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης και ο τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Μίλτος Ζαμπάρας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν την αναστολή της απόφασης κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης τόνισε: «Η ελληνική περιφέρεια, τα χωριά και τα νησιά μας μένουν χωρίς δια ζώσης ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Η κυβέρνηση και τον υπερταμείο βάζουν λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυτή δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι αποκοπή ζωτικών υπηρεσιών από τους πολίτες που ήδη νιώθουν ξεχασμένοι.

Η κυβέρνηση μετατρέπει το κοινωνικό κράτος σε excel κόστους. Οι Δήμαρχοι και οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι και το υπερταμείο που διαχειρίζεται Δημόσια περιουσία λειτουργεί σαν να πρόκειται για ένα ιδιωτικό fund. Αυτή είναι η Ελλάδα του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Λιγότερο κράτος, λιγότερη περιφέρεια, και τελικά λιγότερη ισότητα.

Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. ‘Αμεση αναστολή αυτής της απόφασης και πρόγραμμα διατήρησης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Κινητά ταχυδρομεία, συνεργασία με Δήμους και ψηφιακή ενίσχυση των ηλικιωμένων.

Η περιφέρεια δεν είναι κόστος. Είναι η ψυχή της χώρας και η ψυχή αυτή δεν πρέπει να σβήσει με ένα λουκέτο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ «κρύβεται και παρά το ότι έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη συνάντηση, αρνείται να συνομιλήσει με βουλευτές, δημάρχους και εργαζομένους για αυτή την απαράδεκτη απόφαση».

Σημειώνει δε, ότι από τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που βάζουν αιφνίδια λουκέτο, σε σύνολο 458, τα 17 βρίσκονται στην Κρήτη: Πρόκειται για τα ΕΛΤΑ: Αγίας Βαρβάρας, Αμαρίου, Αρκαλοχωρίου, Αρχανών, Βρυσών Αποκορώνου, Γαζίου, Ελούντας, Ιεράπετρας, Κολυμβαρίου, Λιμένα Χερσονήσου, Μακρύ Γιαλού, Μαλίων, Νεάπολης, Νέας Αλικαρνασσού, Περάματος Ρεθύμνου, Σούδας και Χανίων.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.