Στα-εγκαίνια-του-Μεγάλου-Αιγυπτιακού-Μουσείου-στη-Γκίζα-θα-παραστεί-το-απόγευμα-ο-Κ.-Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Αίγυπτο, όπου το απόγευμα του Σαββάτου θα παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM) στη Γκίζα. Η πρόσκληση έγινε από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στη Λευκωσία για να παραστεί και να εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Μεγάρου Μαξίμου, τη Δευτέρα στις 11:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ.

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός συμμετείχε στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή ενθρόνισης του κ. Συμεών ανέδειξε το διαχρονικό μήνυμα για τη διατήρηση του αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής, ως φάρου της Ορθοδοξίας με διεθνή ακτινοβολία.

Κατά την αντιφώνησή του, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τα μέλη της Σιναΐτικης Αδελφότητας ότι η Ελλάδα παραμένει παρούσα και αρωγός, επισημαίνοντας πως αποτελεί εθνικό καθήκον να στηρίζονται όσοι διαφυλάσσουν τις παραδόσεις στην εσχατιά της χερσονήσου του Σινά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συνεργασία μεταξύ της ελληνικής και της αιγυπτιακής Πολιτείας για τη διατήρηση του λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής, την προστασία των δικαιωμάτων της και των μοναχών. Τόνισε επίσης ότι οι συμφωνημένες κατευθύνσεις θα τεθούν υπόψη της Σιναΐτικης Αδελφότητας, η οποία θα έχει τον τελικό λόγο.

