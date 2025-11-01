Στα-«σκαριά»-το-project-«poseidon-marina»-στη-Δ.-Ελλάδα-με-«μέτωπο»-στη-Λευκάδα

Αφορά στην προώθηση επένδυσης 34 εκατ. για την υλοποίηση τουριστικής μαρίνας δυναμικότητας 285 σκαφών σε Ακτιο – Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Προβλέπονται, σύμφωνα με την ΜΠΕ, και super market, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες, χώροι εστίασης, ξενοδοχείο. Γιατί η περιοχή προσελκύει ενδιαφέρον.

Στα «σκαριά» βρίσκεται η προώθηση μιας επένδυσης, εκτιμώμενου ύψους 34 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση τουριστικής μαρίνας δυναμικότητας 285 σκαφών στην Δυτική Ελλάδα, στην Αιτωλοακαρνανία με «μέτωπο» στην Λευκάδα, με την κωδική ονομασία «Poseidon Marina». Μάλιστα, το project είχε τεθεί και σε περιβαλλοντική διαβούλευση που ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου.

Η Poseidon Marina χωροθετείται επί της ζώνης αιγιαλού και παραλίας και στον παρακείμενο θαλάσσιο χώρο προ ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρίας «POSEIDON MARINA Α.Ε.» που εκτείνεται δυτικά του οικισμού Πλαγιάς, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, απέναντι από την νήσο Λευκάδα. Η θέση της μαρίνας βρίσκεται πλησίον του νοτιοανατολικού ορίου του διαύλου ναυσιπλοΐας Λευκάδας. Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης της προτεινόμενης μαρίνας θα είναι η «POSEIDON MARINA Α.Ε.», με πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Κεραμιδά, αντιπρόεδρο τον κ. Ελευθέριο Αποστολάτο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ιωάννη Κούκη, η οποία έχοντας προχωρήσει με τις γνωμοδοτήσεις από το δήμο Ακτίου- Βόνιτσας προώθησε και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και την έκδοση ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

Συνολικά, η διάρκεια κατασκευής των προβλεπόμενων νέων έργων της Poseidon Marina εκτιμάται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, σε μια περιοχή με αυξημένο ενδιαφέρον για ανάπτυξη τουρισμού, μαρίνων και απόκτηση κατοικιών (δεύτερη – εξοχική κατοικία).

Η επένδυση με τα 285 σκάφη

Όπως αναφέρεται στην περιβαλλοντική μελέτη, η δημιουργία της Poseidon Marina αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ενός μέρους της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης σε θέσεις ελλιμενισμού στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή πέριξ της Λευκάδας, όπου οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές δεν μπορούν να καλύψουν. Η περιοχή του Ιονίου Πελάγους αποτελεί το πλέον δημοφιλές κέντρο yachting στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Μαρίνα Λευκάδας, που αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τουριστικό λιμένα στην περιοχή, είναι υπερπλήρης, με συνέπεια μεγάλος αριθμός σκαφών αναψυχής που αδυνατεί να εξυπηρετηθεί σε αυτή (επαγγελματικά κυρίως αλλά και ιδιωτικά σκάφη) να ελλιμενίζεται σε πρόχειρες ή μη οργανωμένες υποδομές τόσο στην πόλη της Λευκάδας όσο και στην ευρύτερη περιοχή των στενών Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας.

Με το προτεινόμενο έργο θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα, δυναμικότητας 285 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών που θα καλύψει ένα ποσοστό της προαναφερθείσας εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης. Η μαρίνα θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά, καθώς και των επισκεπτών της περιοχής. Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός κατασκευής των έργων της Poseidon Marina (συμπεριλαμβανομένων λιμενικών έργων, έργων χερσαίας ζώνης και Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων) ανέρχεται σε 34.000.000 ευρώ.

Η μαρίνα θα προσφέρει ρεύμα, νερό και υπηρεσίες επικοινωνίας (data, WiFi κλπ.) στα σκάφη, ενώ η πρόσδεση θα γίνεται σε δέστρες/κρίκους και μόνιμα αγκυροβόλια χωρίς τη χρήση άγκυρας. Επίσης, η μαρίνα θα διαθέτει σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων. Η χερσαία ζώνη της μαρίνας θα διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για την εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη, όπως διοικητήριο, χώρους υγιεινής (με ντους, πλυντήριο), super market, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες, χώρους εστίασης, ξενοδοχείο.

Επίσης, προβλέπεται χώρος χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών, καθώς και η αναγκαία υποδομή για αυτή τη λειτουργία. Οι χώροι περιπάτου, αναψυχής, εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες και επισκέπτες της μαρίνας. Το ξενοδοχείο θα είναι κατάλληλης δυναμικότητας για την εξυπηρέτηση των χρηστών της μαρίνας και συγκεκριμένα των επιβαινόντων και ιδιοκτητών των σκαφών αναψυχής που προσεγγίζουν στην Poseidon Marina.

Η Poseidon Marina αναπτύσσεται σε μία προφυλαγμένη περιοχή με μικρά βάθη θάλασσας και εξαιρετικά ήπιας κλίσης παράκτια ζώνη. Στα πλαίσια αυτά τόσο η λιμενολεκάνη, όσο και οι θέσεις πρόσδεσης των σκαφών διαμορφώνονται εξολοκλήρου με πλωτά στοιχεία. Για τη δημιουργία της χερσαίας ζώνης της μαρίνας κατασκευάζονται παραλιακά κρηπιδώματα όπισθεν των οποίων οι αναγκαίοι χερσαίοι χώροι διαμορφώνονται με επιχώσεις. Στην χερσαία ζώνη της μαρίνας προβλέπεται η ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών υποδομών, συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ., για την άρτια λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της. Επίσης, προβλέπεται χώρος χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών, καθώς και η αναγκαία λιμενική υποδομή ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών.

Ακόμη, θα διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος των κτιρίων, καθώς και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, σε αρμονία με το ιδιαίτερο φυσικό ανάγλυφο, ενώ εξασφαλίζεται πρόσβαση σε όλες τις θέσεις ελλιμενισμού. Η μαρίνα θα διαθέτει επίσης σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων. Σε όλες τις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών προβλέπεται παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και δικτύου επικοινωνιών, καθώς και εγκατάσταση πυρόσβεσης.

Η περιβαλλοντική πλευρά

Κατά την επιλογή της θέσης και τη σχεδίαση του προτεινόμενου έργου, ελήφθησαν σοβαρά υπ’ όψη τόσο περιβαλλοντικές όσο και αισθητικές παράμετροι, με στόχο αφ’ ενός τη διαμόρφωση μίας υψηλού επιπέδου εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού και αφ’ ετέρου την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αρμονική ένταξη του έργου στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη σημασία προς την κατεύθυνση αυτή, είχε η επιλογή της θέσης της μαρίνας σε μία περιοχή μικρότερης οικολογικής σημασίας, καθώς βρίσκεται μεταξύ δύο οριοθετημένων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, και ταυτόχρονα σε περιοχή όπου διέρχεται και αναζήτα ελλιμενισμό εξαιρετικά μεγάλος αριθμός σκαφών αναψυχής. Το καθεστώς προστασίας του Δικτύου Natura 2000 εκτείνεται καθ’ όλη την περιοχή των στενών μεταξύ Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, διακόπτεται τοπικά στην περιοχή της Πλαγιάς (όπου και η θέση της προτεινόμενης μαρίνας) και εν συνεχεία εκτείνεται σε όλο το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (μέχρι την Κεφαλλονιά).

Επιπλέον, η χρήση αποκλειστικά πλωτών στοιχείων για τη δημιουργία της λιμενολεκάνης και των θέσεων πρόσδεσης, ο περιορισμός των επιχώσεων στις απολύτως αναγκαίες και ο περιορισμός της δόμησης σε χαμηλά επίπεδα και η υιοθέτηση των τοπικών όρων και περιορισμών δόμησης (διασφαλίζοντας ταυτόχρονα της βιωσιμότητα της μαρίνας) αποτέλεσαν σχεδιαστικές επιλογές με στόχο τη βέλτιστη δυνατή προσαρμογή του έργου στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Η κατασκευή των λιμενικών έργων

Η κατασκευή των λιμενικών έργων θα γίνει κατά κύριο λόγο με πλωτά μέσα. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της περιοχής του έργου, καθώς αυτό βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του Διαύλου Λευκάδας, θα γίνει κατάλληλη κατανομή των δρομολογίων δια ξηράς και δια θαλάσσης για την μεταφορά των αναγκαίων υλικών κατασκευής στην περιοχή του έργου, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του Διαύλου Λευκάδας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων εκσκαφών θα πραγματοποιηθεί κατά τη χειμερινή περίοδο έτσι ώστε να περιοριστεί περαιτέρω η επιβάρυνση στη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή του Διαύλου Λευκάδας ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Σε ότι αφορά στους τεχνητούς ογκολίθους για την κατασκευή των κρηπιδωμάτων και την πόντιση των πλωτών προβλητών και ρεμέτζων, αυτοί θα κατασκευαστούν στο χώρο του έργου. Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, θα εγκατασταθεί κατάλληλα διαμορφωμένος εργοταξιακός χώρος επί του διαμορφούμενου χερσαίου χώρου της μαρίνας ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων επιχώσεων για τη διαμόρφωση αυτού.