Συνάντηση-Γεραπετρίτη-με-την-ΥΠΕΞ-του-Ηνωμένου-Βασιλείου-Υβέτ-Κούπερ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα στη Μανάμα του Μπαχρέιν με την Υπουργό Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, Υβέτ Κούπερ.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, της μετανάστευσης και των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

