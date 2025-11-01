Συνάντηση-του-ΥΠΕΞ-Γ.-Γεραπετρίτη-με-τον-ομόλογό-του-της-Ιορδανίας-στη-Μανάμα

Με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Al Safadi συναντήθηκε σήμερα στη Μανάμα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις περιφερειακές εξελίξεις, το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, τη σημασία της διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός και την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Minister of Foreign Affairs George Gerapetritis of Greece met today in Manama with Ayman Al Safadi, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Jordan. pic.twitter.com/eyLvk79iIi — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 1, 2025

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.