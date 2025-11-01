Τουρκία:-Αυξήθηκε-ο-πληθωρισμός-στην-Κωνσταντινούπολη-τον-Οκτώβριο

Η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία θα δημοσιεύσει τα εθνικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου στις 3 Νοεμβρίου.

Ο πληθωρισμός στα προϊόντα λιανικής αυξήθηκε ελαφρώς στην Κωνσταντινούπολη, υποδηλώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην Τουρκία παραμένουν ισχυρές, ενόψει των εθνικών στοιχείων για τον Οκτώβριο που αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα.Σύμφωνα με το Bloomrg, o πληθωρισμός στην εμπορική πρωτεύουσα της χώρας αυξήθηκε κατά 3,31% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, υπερβαίνοντας το ποσοστό του Σεπτεμβρίου που ήταν 3,19%. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός στην πόλη αυξήθηκε στο 40,84% από 40,75% τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα για να επιτύχει τον εκτιμώμενο στόχο πληθωρισμού στο τέλος του έτους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 25% και 29%, καθώς παράγοντες όπως η ξηρασία έχουν ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω. Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ, δήλωσε ότι η επίτευξη του στόχου «φαίνεται δύσκολη».

Ωστόσο, ο Σιμσέκ τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο πρόγραμμα αποπληθωρισμού και ότι η πρόσφατη επιδείνωση των πληθωριστικών προσδοκιών είναι «προσωρινή».

Στην Κωνσταντινούπολη, η αύξηση κατά 17,3% στην κατηγορία ένδυσης και υπόδησης επηρέασε τη μηνιαία άνοδο του πληθωρισμού, ενώ οι τιμές των τροφίμων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 4,05%.

