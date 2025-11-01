Το-Υπουργείο-Ανάπτυξης-απαντά-στον-Δούκα-για-τα-ηλεκτρικά-πατίνια:-aς-μάθει-τις-υποχρεώσεις-και-τις-αρμοδιότητές-του

Ανακοίνωση με την οποία απαντά στις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών, εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα υπεύθυνα καθήκοντα του Δημάρχου Αθηναίων έχει υιοθετήσει μία συρρικνωμένη αντίληψη για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία διευρυμένη σε ό,τι άλλο αφορά στο πρόσωπό του, καθώς βρήκε και τον χρόνο να διεκδικήσει, χωρίς επιτυχία, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα και για τα πατίνια του φταίνε οι άλλοι και συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κ. Δούκας μπερδεύει την ίδρυση μιας εταιρείας, όπου πράγματι η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει απλοποιήσει τα πράγματα μειώνοντας τη γραφειοκρατία -που είναι ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης- και των ρυθμίσεων που αφορούν σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που καθορίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.

Στην περίπτωση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων ο νόμος 5209/2025 είναι ξεκάθαρος.

Ας ξεκινήσουμε με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο ‘Αρθρο 3 για να ενημερωθεί σωστά και ολοκληρωμένα ο κ. Δούκας.

“17. «Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. α) Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα: αα) πατίνια (e-scooters), αβ) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards)… “.

Και στην Παρ.9 ‘Αρθρο 112:

“ζ) Με απόφαση του οικείου ∆ημοτικού Συμβουλίου ή της δημοτικής επιτροπής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους καθορίζονται σε κατοικημένες περιοχές ειδικοί χώροι στάθμευσης Ε.Π.Η.Ο. σύμφωνα με την παρ. 18.”.

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κ. Δούκα να μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του».

