Χρηματιστήριο: Ο κόκκινος Οκτώβρης

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών και ένα ράλι που έφθασε έως και το 41% για τον Γενικό Δείκτη. Η επιστροφή της μεταβλητότητας αποδίδεται στις αλλαγές που συντελούνται τόσο σε επίπεδο κατηγοριοποίησης της αγοράς όσο και σε επίπεδο εταιρικών μετασχηματισμών, οι οποίοι στοχεύουν στη μεγέθυνση των επιχειρηματικών σχημάτων και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του Χρηματιστηρίου. Ωστόσο, το τίμημα αυτής της μεταβατικής φάσης υπήρξε η προσωρινή αποσύνδεση του ΧΑ από τη διεθνή τάση και η επιστροφή της πτωτικής εσωστρέφειας.

Βραχυπρόθεσμα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται σε μια σειρά εταιρικών εξελίξεων, όπως οι κινήσεις Euronext–EXAE και ΟΠΑΠ–Allwyn, ενώ ιστορικά ο Νοέμβριος χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο διάθεσης πακέτων και αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων. Παρά τις μέχρι στιγμής ενδείξεις ανθεκτικότητας στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου, οι επιδόσεις των εισηγμένων δεν φαίνεται να προσφέρουν το περιθώριο για ουσιαστικές αναθεωρήσεις προβλέψεων που θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν το ανοδικό momentum.

Παράλληλα καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται περισσότερο εστιασμένοι στη διατήρηση των αποδόσεων που έχουν επιτευχθεί, υιοθετώντας μια πιο επιφυλακτική στάση ενόψει των προκλήσεων που εξακολουθούν να διαμορφώνουν το εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου οι καταλύτες που ορίζουν βραχυπρόθεσμα την πορεία της αγοράς μάλλον βρίσκονται σε ύφεση, η κόπωση που διαπιστώνεται θα απαιτήσει κάποιο εύλογο διάστημα αποφόρτισης και τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν μόνο από μια ειδικού βάρους επιχειρηματική συμφωνία που θα ανανέωνε το θετικό αφήγημα της αγοράς.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα της τάσης, οι 2030 μονάδες αποδείχθηκαν ένα σκληρό επίπεδο αντίστασης που συμπίπτει από την συμπόρευση των κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών. Η αδυναμία υπέρβασης του εν λόγω επιπέδου και η επιστροφή στην εύθραυστη περιοχή των 2.000 μονάδων αυξάνουν τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης της ζώνης στήριξης πέριξ των 1.950 μονάδων. Οι ταλαντωτές εξακολουθούν να κινούνται σε ουδέτερες ζώνες χωρίς σαφή κατεύθυνση· παρόλα αυτά η αδυναμία διαφυγής από την κομβική περιοχή των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων αρχίζει να λειτουργεί υπέρ του καθοδικού σεναρίου. Επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται αισθητά χαμηλότερα προς την ζώνη των 1.900 – 1.895 μονάδων, επίπεδα τα οποία συμπίπτουν με την τοπική κορυφή του φετινού Μαΐου. Επί του παρόντος μόνο μια καθαρή υπέρβαση των 2.040 μονάδων, με αυξημένο όγκο συναλλαγών, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγή της τάσης και επιστροφή της αγοράς σε ανοδική τροχιά. Μέχρι τότε, το τεχνικό προβάδισμα παραμένει υπέρ των πωλητών.

Σημαντικά γεγονότα και οικονομικές ανακοινώσεις αναμένεται να κρατήσουν ψηλά το επενδυτικό ενδιαφέρον της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου. Χωρίς το προμέρισμα χρήσης ύψους 50 λεπτών ανά μετοχή θα διαπραγματεύονται από την Δευτέρα οι μετοχές του ΟΠΑΠ· το ίδιο θα συμβεί και στην BriQ Properties την Τετάρτη (€0,08 scrip) και στην Eurobank (0,0468 ευρώ/μετοχή). Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης θα ανακοινώσει αποτελέσματα 9μήνου το ΔΑΑ. Την σκυτάλη των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων παίρνουν την Τετάρτη οι Metlen, Titan και Εθνική Τράπεζα, ενώ την Πέμπτη θα ανακοινώσει μεγέθη η Alpha Bank. Την Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Ανδρομέδα που προέκυψαν από την επανεπένδυση του προμερίσματος χρήσης, ενώ το βράδυ η Scope θα δημοσιεύσει την αξιολόγηση της για το ελληνικό αξιόχρεο. Επισημαίνεται ακόμα ότι στις 5 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν οι ενδεχόμενες αλλαγές της τακτικής τριμηνιαίας αναδιάρθρωσής του δείκτη MSCI, ενώ την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί το ετήσιο συνέδριο των εταιριών της μικρής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ.

Ανάλυση

Μάνος Χατζηδάκης

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Εβδομάδας Απόδοση 2025 Γενικός Δείκτης 1.995,20 -0,81% +35,76% Συνολική απόδοση ΓΔ 3.903,88 -0,81% +40,46% FTSE ΧΑ 25 5.029,87 -0,97% +40,87% FTSE ΧΑ MID 40 2.786,00 -0,29% +19,37% ATHEX ESG 2.350,84 -1,02% +40,09% Τράπεζες 2.237,26 -2,38% +73,97% Πρώτες Ύλες 7.543,12 +3,41% +50,34% Ενέργεια – Κοινή ωφέλεια 6.194,23 +2,20% +24,41% Καταναλωτικά προϊόντα 5.672,55 +0,26% +12,66% Χρηματ. Υπηρεσίες 10.462,57 -2,37% +73,38% Βιομηχανία 8.783,22 +0,22% +22,71% Ακίνητη Περιουσία 5.443,05 +0,46% +11,55% Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες 6.458,69 -0,14% +13,92% Βασικά Αγαθά 8.023,66 -0,44% +19,95%

Top 20 μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο – Εβδομάδα έως 31/10/2025

Μετοχή Μεταβολή 31/10/2025 24/10/2025 ΛΑΜΨΑ +13,7% 46,600 41,000 ΒΙΟΣΚ +11,6% 3,180 2,850 ΓΕΒΚΑ +9,4% 2,100 1,920 ΜΕΒΑ +9,1% 9,000 8,250 ΛΟΓΟΣ +6,5% 2,280 2,140 ΙΛΥΔΑ +6,0% 5,620 5,300 ΕΛΤΟΝ +5,9% 2,050 1,935 ΕΛΙΝ +5,5% 2,510 2,380 ΜΙΝ +4,9% 0,640 0,610 ΑΚΡΙΤ +4,7% 1,120 1,070 CENER +4,5% 14,400 13,780 ΕΛΧΑ +4,4% 3,200 3,065 ΒΙΟ +4,0% 8,490 8,160 ΕΥΑΠΣ +3,9% 3,760 3,620 MTLN +3,5% 44,000 42,500 ΜΟΗ +3,5% 26,020 25,140 ΚΡΙ +3,5% 19,700 19,040 ΜΙΓ +3,2% 3,820 3,700 ΞΥΛΠ +3,1% 0,466 0,452 ΤΖΚΑ +3,0% 1,375 1,335

Top 20 μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση – Εβδομάδα έως 31/10/2025