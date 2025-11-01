fintech-athens-4.0:-Πέντε-τάσεις-που-αλλάζουν-τις-χρηματοοικονομικές-υπηρεσίες-στην-εποχή-της-ΤΝ

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, οι ομιλητές από πανεπιστήμια, τράπεζες, ρυθμιστικούς φορείς και τεχνολογικές εταιρείες ανέδειξαν συγκεκριμένες εφαρμογές του AI και τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζει ολόκληρο το χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον σε θεωρητικό επίπεδο. Στο εφετινό Fintech Athens 4.0 – AI in Fintech, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, οι ομιλητές από πανεπιστήμια, τράπεζες, ρυθμιστικούς φορείς και τεχνολογικές εταιρείες ανέδειξαν συγκεκριμένες εφαρμογές του AI και τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζει ολόκληρο το χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Ανοίγοντας το συνέδριο, ο Αριστείδης Σάμιτας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, αλλά την προϋποθέτει. Όσο πιο ισχυρά γίνονται τα μοντέλα μας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για εξηγησιμότητα, ηθική και λογοδοσία, ανέφερε, προσθέτοντας πως το πανεπιστήμιο έχει διπλό ρόλο: να καλλιεργεί δεξιότητες αιχμής και ταυτόχρονα να διδάσκει πώς αυτές υπηρετούν την κοινωνία και την οικονομία με ισορροπία και υπευθυνότητα.

Όπως σημείωσε, το θέμα AI in FinTech, δεν είναι ένα ακόμη σύνθημα, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο ξαναγράφονται τα προγράμματα σπουδών, επαναπροσδιορίζονται τα επιχειρηματικά μοντέλα και επανασχεδιάζονται τα ρυθμιστικά πλαίσια». Η δομή του συνεδρίου επισήμανε δεν είναι μια απλή αλληλουχία πάνελ, αλλά μια οργανική αφήγηση που ξεκινά από το εργαστήριο και την αίθουσα διδασκαλίας, εκεί όπου η τεχνητή νοημοσύνη ανανεώνει τον τρόπο που μαθαίνουμε και διδάσκουμε και περνά στην αγορά, όπου η καινοτομία δοκιμάζεται σε πραγματικό χρόνο, τόσο στο B2B όσο και στο B2C περιβάλλον. Αυτή η αλυσίδα, όπως τόνισε, συνδέει την ακαδημαϊκή αυστηρότητα με την επιχειρησιακή ωριμότητα.

Ανέφερε επίσης ότι όταν μιλάμε για χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό που ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν βλέπουμε την τεχνολογία ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο ένταξης και εμπιστοσύνης. Και όταν λέμε “δια βίου μάθηση για όλους”, δεν εκφράζουμε μια ευχή, αλλά μια υποχρέωση να ανοίξουμε δρόμους για φοιτητές και επαγγελματίες, για περιφέρειες και πρωτεύουσες, ώστε η πρόσβαση στις δεξιότητες και στις ευκαιρίες να γίνει πραγματικά καθολική.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, τόνισε ότι η καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική οικονομία και στρατηγικό πεδίο για το τραπεζικό σύστημα. Έδωσε έμφαση στη σημαντική σύμπραξη δυνάμεων σε έναν τομέα καινοτομίας που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας ως τραπεζικού οργανισμού και αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική οικονομία. Η συγκέντρωση δυνάμεων γύρω από το fintech και την τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε, αντανακλά έναν χώρο που εξελίσσεται ραγδαία διεθνώς και ανοίγει νέους ορίζοντες για την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση. Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το fintech παγκοσμίως, από τις πληρωμές και τη διαχείριση κινδύνου έως την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ θεσμικών φορέων, startups και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στόχος, όπως είπε, είναι να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό οικοσύστημα που θα συνδέει τη γνώση με την καινοτομία και θα επιτρέπει στην Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά και διεθνή τεχνολογικά δίκτυα.

Από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις της διημέρου προέκυψαν πέντε βασικές τάσεις που δείχνουν πού κατευθύνεται η αγορά τα επόμενα χρόνια.

1. Η εκπαίδευση ως επένδυση για τη νέα γενιά fintech επαγγελματιών

Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ανάγκη για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν οικονομική θεωρία, ανάλυση δεδομένων και ηθική της τεχνολογίας. Πανεπιστημιακοί και στελέχη εταιρειών συμφώνησαν ότι ο «αλφαβητισμός στην AI» θα αποτελέσει βασική δεξιότητα για εργαζόμενους και στελέχη του αύριο. Το πανεπιστημιακό σύστημα καλείται να ενσωματώσει μαθήματα που συνδέουν πρακτικά την τεχνολογία με τη χρηματοοικονομική πράξη – από τη λήψη αποφάσεων μέχρι τη διαχείριση ρίσκου.

2. Νέο μοντέλο συνεργασίας τραπεζών και fintechs

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τις σχέσεις μεταξύ τραπεζών, παρόχων πληρωμών και νεοφυών επιχειρήσεων. Οι τράπεζες εξελίσσονται από παραδοσιακοί χρηματοδότες σε πλατφόρμες δεδομένων και υποδομών, ενώ οι fintechs εστιάζουν στην ταχύτητα, την εξειδίκευση και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Το νέο μοντέλο βασίζεται στη συνεργασία και στη διαλειτουργικότητα, με κοινές λύσεις που επιτρέπουν ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή ανάπτυξη προϊόντων.

3. Ρυθμιστική προσαρμογή και «έξυπνη εποπτεία»

Οι ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να προχωρήσουν με την ίδια ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ρυθμιστική ετοιμότητα και η ανάγκη για ένα πλαίσιο που να ενθαρρύνει την καινοτομία χωρίς να υπονομεύει την ασφάλεια των δεδομένων. Εξετάστηκε επίσης ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου εποπτείας — με χρήση αλγορίθμων που μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα ανωμαλίες, παρατυπίες και νέες μορφές κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

4. Εφαρμογές AI σε τουρισμό, φιλοξενία και δημιουργικές βιομηχανίες

Το συνέδριο ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα fintech εργαλεία επεκτείνονται σε τομείς πέρα από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Στον τουρισμό και τη φιλοξενία, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει προσωποποιημένες εμπειρίες πελατών, έξυπνες πληρωμές και καλύτερη πρόβλεψη ζήτησης. Στις δημιουργικές βιομηχανίες, λειτουργεί ως μοχλός για νέες μορφές χρηματοδότησης, ανάλυσης τάσεων και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, διαμορφώνοντας ένα νέο περιβάλλον για startups και πολιτιστικές επιχειρήσεις.

5. Νέες ισορροπίες ανάμεσα στην καινοτομία και τον ανθρώπινο παράγοντα

Παρότι οι αλγόριθμοι βρίσκονται στο επίκεντρο, το συνέδριο ανέδειξε ότι η τελική αξία της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ανθρώπινη. Από την εκπαίδευση και τη λήψη αποφάσεων έως τη δημιουργία προϊόντων, η καινοτομία χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να θέτουν ερωτήματα, να ελέγχουν την ποιότητα των δεδομένων και να αξιολογούν τα αποτελέσματα. Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται πλέον συμπληρωματικό εργαλείο που ενισχύει την ανάλυση και την ταχύτητα, όχι αντικατάσταση της ανθρώπινης κρίσης.

Το ετήσιο συνέδριο Fintech Athens αποτελεί μια δράση του Smart Attica EDIH και διενεργείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανώνεται από το Greek Fintech Hub, μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν η Εθνική Τράπεζα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Endeavor Greece, το Ίδρυμα Ωνάση και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, και υποστηρίζεται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Crowd Dialog.

Συνολικά, το Fintech Athens 4.0 κατέγραψε τη μετάβαση της αγοράς σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί δομικό στοιχείο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η επόμενη πρόκληση αφορά τη σύνδεση της καινοτομίας με την κοινωνία μέσα από πρακτικές εφαρμογές, διαρκή εκπαίδευση και πλαίσια που διασφαλίζουν τη διαφάνεια. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής. Οι οργανισμοί που θα επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο, δεδομένα και συνεργασίες θα είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τη νέα εποχή του fintech στην Ελλάδα και διεθνώς.

