Ανδρουλάκης:«Στις κάλπες ξεβολεύουμε την διαφθορά, την ατιμωρησία και την αλαζονεία της Ν.Δ.»

Σε μια ομιλία με έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά και σαφή διάθεση αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του πανεθνικού διαλόγου του κόμματος με τους αγρότες, κάλεσε από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας τους πολίτες να «ξεβολέψουν» τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

«Στις κάλπες ξεβολεύουμε την διαφθορά, την ατιμωρησία και την αλαζονεία της Ν.Δ.», τόνισε, προσθέτοντας ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη μπορούν να φέρουν πραγματική πολιτική αλλαγή».

Αναφερόμενος στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τη χειραγωγήσει και να τη μετατρέψει σε μηχανισμό συγκάλυψης σκανδάλων. «Δεν καλούνται μάρτυρες και πολιτικά πρόσωπα σε υποθέσεις διαφθοράς δισεκατομμυρίων. Πολεμούν τη δικαιοσύνη, θέλουν να της δέσουν τα χέρια», είπε, επισημαίνοντας πως τέτοιες πρακτικές «εκθέτουν διεθνώς τη χώρα και δυσκολεύουν τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις».

Περνώντας στην κριτική του προς το κυβερνών κόμμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επιλέγει τον διχασμό αντί του διαλόγου και αναπαράγει πελατειακές σχέσεις. «Ήρθαμε στη Θεσσαλία όχι για να σας εξαπατήσουμε, αλλά για να σας ακούσουμε και να σας δείξουμε ένα όραμα. Όχι όπως η Νέα Δημοκρατία, που με ρουσφέτια, με αρεστούς προσπάθησε να εξασφαλίσει την ψήφο σας», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να διατηρηθεί στην εξουσία χρησιμοποιώντας τον πατριωτισμό και τα εθνικά σύμβολα ως επικοινωνιακά εργαλεία. «Αυτό το κλειστό σύστημα εξουσίας χρησιμοποιεί ακόμη και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την κηδεία ενός μεγάλου καλλιτέχνη, τα εθνικά θέματα και το κράτος δικαίου», υπογράμμισε.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε και η κατάσταση στην ελληνική περιφέρεια, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να περιγράφει τη δημογραφική και οικονομική συρρίκνωση των αγροτικών περιοχών. «Τα χωριά μας έχουν ήδη αδειάσει, και σε λίγο θα αδειάσουν και οι κωμοπόλεις», προειδοποίησε, αποδίδοντας την κατάσταση αυτή στην «έλλειψη εθνικού σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και στην απουσία του κράτους από την παραγωγική διαδικασία». «Κλείνουν τα ΕΛΤΑ, οι σχολικές τάξεις μειώνονται,τα τραπεζικά καταστήματα κλείνουν, πρόσθεσε.

Μιλώντας ειδικότερα για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ο Ανδρουλάκης έκανε λόγο για κυβερνητική ανεπάρκεια που οδηγεί τους παραγωγούς σε αδιέξοδο. «Πότε ξανά 30 Οκτωβρίου δεν πληρώθηκε μισό δισεκατομμύριο; Συν τα περσινά, ένα δισεκατομμύριο. Πώς θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι;» διερωτήθηκε, καταγγέλλοντας ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου απειλούν τη βιωσιμότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας πως «πότε υπήρξε εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέκλεβε τις επιδοτήσεις και είχε την κάλυψη της ηγεσίας και του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πότε ξανά έγιναν αυτά στην Ελλάδα;»

Στην ίδια κατεύθυνση, αναφέρθηκε και στη διαχείριση της ευλογιάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιτρέπει τον διχασμό ακόμη και μέσα στον αγροτικό κόσμο. «Τώρα διχάζουν τους ανθρώπους με το εμβόλιο ή απέναντι από το εμβόλιο. Πού είναι η ευθύνη του κράτους, των ειδικών, της επιστημονικής κοινότητας;» σχολίασε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και την προστασία της αγροτικής οικονομίας. Μίλησε για καθολική προστασία της αγροτικής γης, για μια «δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας» σε όσους απειλούνται από χρέη, καθώς και για την ανάγκη υποχρεωτικής συμμετοχής των τραπεζών και των funds σε διαδικασίες εξωδικαστικού συμβιβασμού. Τόνισε, επίσης, ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να καλύπτει όλους τους κινδύνους και τις ασθένειες που πλήττουν τους παραγωγούς.

