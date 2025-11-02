Δύο Αμερικές: O νέος εμφύλιος χωρίς όπλα

Οι εκλογές αυτής της εβδομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποτελέσουν ακόμη ένα ορόσημο στη συνεχιζόμενη διαίρεση της χώρας σε δύο αντίπαλα και ολοένα πιο εχθρικά στρατόπεδα: τις «κόκκινες» και τις «μπλε» πολιτείες. Από τη Νέα Ιερσέη και τη Βιρτζίνια έως την Καλιφόρνια, τα αποτελέσματα της Τρίτης φαίνεται πως θα ενισχύσουν τη διαδικασία μέσα από την οποία κάθε κόμμα εδραιώνει την απόλυτη κυριαρχία του στις περιοχές που του ανήκουν πολιτικά, οδηγώντας σε έναν γεωγραφικό και ιδεολογικό κατακερματισμό άνευ προηγουμένου από την εποχή των πολιτικών αγώνων για τα πολιτικά δικαιώματα τη δεκαετία του 1960 — ή ακόμη και από τον Εμφύλιο Πόλεμο έναν αιώνα νωρίτερα. Η ψηφοφορία αυτή μπορεί να εμβαθύνει τον διαχωρισμό με δύο τρόπους. Αν οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν στους κυβερνητικούς αγώνες σε Βιρτζίνια και Νέα Ιερσέη, θα επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους στις πολιτείες που ψηφίζουν παραδοσιακά μπλε, ενώ αντίστροφα οι Ρεπουμπλικάνοι συνεχίζουν να ελέγχουν ολοένα και περισσότερο τις πολιτείες που παραμένουν κόκκινες.

Ο πόλεμος των εκλογικών περιφερειών και η αποσύνδεση των δύο Αμερικών

Ακόμα πιο κρίσιμο, όμως, είναι το γεγονός ότι η αναμέτρηση αυτή θα επιταχύνει τον «πόλεμο των εκλογικών περιφερειών» που απειλεί να ξεριζώσει τα τελευταία προπύργια και των δύο κομμάτων σε περιοχές κυριαρχούμενες από το αντίπαλο στρατόπεδο. Μετά τις κινήσεις πολιτειών όπως το Τέξας, που ανασχεδιάζουν χάρτες για να μειώσουν τις έδρες των Δημοκρατικών, η Καλιφόρνια ετοιμάζεται μέσω του Προτάγματος 50 να καταργήσει έως και πέντε έδρες των Ρεπουμπλικάνων, εντείνοντας έναν αδυσώπητο αγώνα επιρροής. Όσο αυτός ο αγώνας εξαπλώνεται, θα εξαλείψει μεγάλο μέρος των μελών της Βουλής που προέρχονται από περιοχές «εχθρικές» προς το κόμμα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως γίνεται ολοένα και δυσκολότερο για κάθε κόμμα να έχει παρουσία ή να εκπροσωπεί αποτελεσματικά τις ανησυχίες των πολιτών στις περιοχές που κυριαρχεί το άλλο στρατόπεδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον διχαστικό του λόγο, έχει ανεβάσει αυτή τη δυναμική σε επικίνδυνα επίπεδα, αντιμετωπίζοντας τις μπλε πολιτείες όχι ως ισότιμους εταίρους μιας ομοσπονδίας αλλά ως εδάφη προς υποταγή. Ακόμη και μελλοντικοί πρόεδροι πιο μετριοπαθείς από αυτόν θα δυσκολευτούν να διαμορφώσουν πολιτικές που να γίνονται αποδεκτές και από τις δύο πλευρές αυτού του βαθαίνοντος χάσματος. Οι δύο Αμερικές, των ρεπουμπλικανικών και των δημοκρατικών αξιών, απομακρύνονται συνεχώς η μία από την άλλη. Από τις 25 πολιτείες που έχει κερδίσει ο Τραμπ και στις τρεις προεδρικές αναμετρήσεις, καμία δεν έχει πλέον ουσιαστική δημοκρατική παρουσία. Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν σχεδόν όλες τις κυβερνήσεις και τα νομοθετικά σώματα εκεί, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν ανάλογη κυριαρχία στις 19 πολιτείες που τον απέρριψαν σε κάθε εκλογή. Η αντιστροφή αυτή, συγκριτικά με τη δεκαετία του 1980, είναι απόλυτη: τότε υπήρχε ακόμα πολιτική ανάμειξη· σήμερα επικρατεί πλήρης ιδεολογική ομοιογένεια.

Η πολιτική εκπροσώπηση σε κρίση και ο νέος ψυχρός εμφύλιος

Οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι από τα τελευταία σημεία επαφής ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, αλλά κι αυτές απειλούνται. Σήμερα οι Δημοκρατικοί κατέχουν το 23% των εδρών στις πολιτείες του Τραμπ, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι το 21% στις αντικαθεστωτικές. Αν συνεχιστεί η αναδιάρθρωση των εκλογικών χαρτών, οι μειοψηφίες κάθε στρατοπέδου στις αντίπαλες περιοχές θα εξαφανιστούν σχεδόν ολοκληρωτικά. Αυτό εγείρει σοβαρά ζητήματα αντιπροσώπευσης. Εκατομμύρια ψηφοφόροι των μειοψηφικών κομμάτων θα μείνουν χωρίς ουσιαστική φωνή στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί τους είναι σχεδόν ίσοι στις δύο πλευρές του πολιτικού χάρτη. Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις για τις εθνικές και φυλετικές μειονότητες. Αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποδυναμώσει περαιτέρω τον Νόμο για τα Εκλογικά Δικαιώματα, είναι πιθανό να χαθούν δώδεκα ή και περισσότερες έδρες που σήμερα εκπροσωπούνται από μαύρους ή ισπανόφωνους Δημοκρατικούς. Οι κοινωνιολόγοι προειδοποιούν πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει πισωγύρισμα δεκαετιών στον αγώνα για ίση πολιτική συμμετοχή.

Η εξαφάνιση των μεικτών περιοχών εκπροσώπησης αφαιρεί και ένα κρίσιμο κίνητρο από κάθε πρόεδρο να ενδιαφέρεται για τις πολιτείες που ψήφισαν εναντίον του. Παλαιότερα, οι πρόεδροι είχαν λόγο να απευθύνονται σε όλη τη χώρα, καθώς υπήρχαν βουλευτές του κόμματός τους σε αντίπαλες περιοχές. Σήμερα, η εσωστρέφεια και η πόλωση καθιστούν τη συναίνεση σχεδόν αδύνατη. Οι τελευταίοι πολιτικοί που προέρχονταν από εδάφη «εχθρικά» στο κόμμα τους λειτουργούσαν συχνά ως γέφυρες και παράγοντες ανανέωσης. Ο Μπιλ Κλίντον, ως κυβερνήτης του Αρκάνσας, και αργότερα ο γερουσιαστής Έβαν Μπαϊ από την Ιντιάνα, αποτελούσαν παραδείγματα πολιτικών που μάθαιναν να συνθέτουν και να καινοτομούν. Σήμερα, τέτοιες φιγούρες σπανίζουν, και τα δύο κόμματα κλείνονται στις δικές τους «ηχώ-φούσκες».

Οι επιπτώσεις είναι δραματικές: μειώνεται η ικανότητα για συμβιβασμό, περιορίζεται η πολιτική φαντασία, και η διακυβέρνηση καταλήγει σε ένα είδος ψυχρού εμφυλίου. Οι αγωγές μεταξύ πολιτειών διαφορετικού χρώματος για ομοσπονδιακές αποφάσεις έχουν γίνει ρουτίνα, ενώ ο Τραμπ έχει πάει το φαινόμενο στα άκρα, στοχοποιώντας πολιτείες και δημάρχους που διαφωνούν με τις πολιτικές του. Αντί να λειτουργεί ως πρόεδρος όλων των Αμερικανών, συχνά εμφανίζεται ως ηγέτης ενός στρατοπέδου εναντίον του άλλου. Αυτή η πολιτική της τιμωρίας έχει αφήσει βαθιές πληγές στο εθνικό σώμα. Όσο οι δύο πλευρές πιστεύουν πως δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τον διάλογο και τα κοινά συμφέροντα, τόσο περισσότερο θα αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως αντίπαλο εχθρό και όχι ως συμπολίτη. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει αυτός ο διχασμός. Ίσως η διάλυση να παραμένει απίθανη, όμως η συνοχή του αμερικανικού έθνους φαίνεται πιο εύθραυστη από ποτέ. Ο ιστορικός φόβος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί κάποτε να γίνουν δύο διαφορετικές χώρες μέσα στην ίδια ήπειρο δεν μοιάζει πλέον τόσο αδιανόητος.