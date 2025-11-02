ΕΛΤΑ:-Αυτά-είναι-τα-46-υποκαταστήματα-που-αναστέλλουν-τη-λειτουργία-τους-τη-Δευτέρα

Στην πλειοψηφία τους αφορούν σε καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, καθώς σε άλλα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ιεράπετρα, Χανιά και Ρόδο.

Η λίστα με τα 46 υποκαταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων που τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου αναστέλλουν τη λειτουργία τους, δόθηκε στη δημοσιότητα. Στην πλειοψηφία τους αφορούν σε καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, καθώς σε άλλα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ιεράπετρα, Χανιά και Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν ότι οι οι μεταβολές που θα λάβουν τόπο στη λειτουργία των καταστημάτων της επαρχίας θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα».

Αντιδράσεις εντός και εκτός της κυβέρνησης

Προβληματισμοί είχαν διατυπωθεί τόσο εντός όσο και εκτός Νέας Δημοκρατίας.

«Νιώθει ο κόσμος της υπαίθρου κυρίως, μία απαξίωση γενικά από το πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κυβέρνησης και μπορεί να μας γυρίσει την πλάτη», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας.

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μίας επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία και ιδίως η ακριτική Ελλάδα, αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη», ανέφερε ο Αντ. Σαμαράς.

«Πρέπει να έρθουμε στη θέση όλων των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας που βλέπουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείνουν, τα τραπεζικά καταστήματα να μειώνονται», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχτηκε αδύναμος, όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι γαλάζιες ακρίδες», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αντί για λουκέτα και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, να εξασφαλίσει άμεσα κρατική χρηματοδότηση, να κάνει προσλήψεις προσωπικού», είπε από την πλευρά το ο Δ. Κουτσούμπας.

Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε: «Αποκλειστική ευθύνη Μητσοτάκη το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ».

O κ. Βελόπουλος είπε πως, «αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό» και ο κ. Νατσιός τόνισε πως, «δυστυχώς η κυβέρνηση ανίκανη, αποτυχημένη κυβέρνηση κλείνει γραφεία. Και μιλώ για τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ».

Τα 46 καταστήματα που κλείνουν: