Η παγκόσμια αγορά σε ρυθμούς ευφορίας – 60% των δεικτών σε νέα υψηλά

Η άνοδος στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές έχει προσλάβει πλέον ρυθμούς που θυμίζουν τις πιο έντονες φάσεις ευφορίας των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνουν διεθνείς οίκοι, περίπου το 60% των χρηματιστηρίων παγκοσμίως έχει αγγίξει ιστορικά υψηλά μέσα στις τελευταίες εβδομάδες – το υψηλότερο ποσοστό από το 2023.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία πρωτοστατούν στο νέο κύμα ανόδου, επιβεβαιώνοντας ότι η παγκόσμια bull market βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μόνο ο S&P 500 έχει καταγράψει φέτος 37 νέα ιστορικά υψηλά, την τρίτη καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας, πίσω μόνο από το 2021 και το 2024. Το ETF Vanguard Total Stock Market (VTI), που αποτυπώνει συνολικά τη συμπεριφορά της αμερικανικής αγοράς, διαπραγματεύεται πλέον στα 339 δολάρια, ενισχύοντας την εικόνα μιας αγοράς που παραμένει σε διαρκή υπεραπόδοση.

Η Morningstar επισημαίνει ότι δύο βασικές δυνάμεις τροφοδοτούν το ράλι: η αισιοδοξία για τη διατήρηση της ανάπτυξης και η επαναδιάθεση κεφαλαίων από ομόλογα προς πιο επιθετικές τοποθετήσεις.

Σύμφωνα με τη Barclays, οι καθαρές εισροές σε μετοχές και ETFs ανήλθαν στο εντυπωσιακό ποσό των 155 δισ. δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τους λιανικούς επενδυτές να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, οι αναδυόμενες αγορές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 15 ετών, όπως σημειώνει ο Financial Times, με την αυξανόμενη συμμετοχή διεθνών θεσμικών να αποδεικνύει τη διάχυση του momentum.

Η Goldman Sachs Research παρατηρεί ότι ο συνδυασμός χαμηλών επιτοκίων, ισχυρών εταιρικών κερδών και υπερσυγκέντρωσης σε τεχνολογικούς τίτλους δημιουργεί μια αγορά που «τρέχει πιο γρήγορα από τον κύκλο της οικονομίας».

Ωστόσο, η RBC Global Asset Management υπενθυμίζει ότι ιστορικά τα νέα υψηλά δεν αποτελούν προάγγελο πτώσης: σε διάστημα ενός έτους, οι σημαντικές διορθώσεις άνω του 10 % καταγράφονται μόλις στο 9 % των περιπτώσεων.

Σε αυτή τη φάση, η εικόνα παρουσιάζει τις αγορές να κινούνται συγχρονισμένα, τις εισροές ρευστότητας να παραμένουν ισχυρές και την ψυχολογία των επενδυτών να θυμίζει περίοδο μεγάλης αυτοπεποίθησης. Το ερώτημα, όμως, δεν είναι πότε θα σταματήσει το ράλι, αλλά πόσο χρόνος απομένει ακόμα πριν η υπερβολή γίνει ο νέος κανόνας.

