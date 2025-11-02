Μουσικός-Οίκος-Νάκα:-Τα-«χρυσά»-μερίσματα-και-οι-φετινές-προοπτικές

Ο Μουσικός Οίκος Νάκα δημοσίευσε στις 30 Οκτωβρίου τα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα (κλείνει χρήση κάθε 30η Ιουνίου), εμφανίζοντας μικρή αύξηση πωλήσεων (από τα 27,7 στα 28,1 εκατ. ευρώ) και σταθερή καθαρή κερδοφορία (1,746 εκατ. ευρώ).

Επίσης, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους έως και 0,23 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή έως και το 84% των καθαρών κερδών της χρήσης.

Αν και δεν είναι γνωστό το αν η εισηγμένη θα συνδυάσει φέτος το μέρισμα και με επιστροφή κεφαλαίου όπως έχει πράξει σε προηγούμενες χρονιές (πχ πέρυσι είχε δώσει μέρισμα 0,23 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ), το μόνο βέβαιο είναι πως εδώ και πολλά χρόνια, η διοίκηση της Μουσικός Οίκος Νάκα -εκμεταλλευόμενη την άριστη ρευστότητά της εταιρείας και την περιορισμένη ανάγκη για επενδύσεις- μοιράζει κάθε χρόνο είτε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της, είτε ποσοστό που ενίοτε υπερβαίνει το 100%.

Έτσι, στην περίπτωση που φέτος καταλήξει τελικά στη διανομή 0,23 ευρώ, αυτό θα οδηγήσει σε μια μερισματική απόδοση της τάξεως του 6,9% με βάση την τρέχουσα τιμή (στα 3,32 ευρώ το χθεσινό κλείσιμο) και πολύ υψηλότερη για τους μακροπρόθεσμους κατόχους του τίτλου, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν τοποθετηθεί στα δύο ευρώ ή και ακόμη χαμηλότερα.

Γενικότερα, οι μέτοχοι μειοψηφίας της Μουσικός Οίκος Νάκα έχουν απολαύσει πολύ σημαντικές αποδόσεις χρηματικών διανομών επί σειρά ετών και παράλληλα καταγράφουν θετικές υπεραξίες (πριν από πέντε χρόνια ο τίτλος διαπραγματευόταν στο 1,66 ευρώ), πλην όμως θεωρούν ως εμπόδιο τη σχετικά περιορισμένη εμπορευσιμότητα του τίτλου.

Άλλωστε η μετοχή δεν κάλυπτε αρχικά το ελάχιστο κριτήριο ελεύθερης διασποράς του 25% που επιβάλλει ο νέος χρηματιστηριακός κανονισμός, πλην όμως η εκκρεμότητα αυτή διευθετήθηκε, έστω και με «γραφειοκρατικό τρόπο», όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.

Πέραν της υψηλής μερισματικής απόδοσης, η μετοχή διαπραγματεύεται πολύ κοντά στη λογιστική της αξία, καθώς η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 21,048 εκατ. και η καθαρή της θέση στις 30 Ιουνίου του 2025 είχε διαμορφωθεί στα 19,223 εκατ. ευρώ (P/BV στο 1,09).

Προοπτικές κερδών

Κατά τα τελευταία χρόνια, ο Μουσικός Οίκος Νάκα έχει ανεβάσει την καθαρή της κερδοφορία, καθώς από τα 733 χιλ. του 2021 (χρονιά επηρεασμένη από την πανδημία) διαμορφώθηκε στο 1,03 εκατ. το 2022, στο 1,026 εκατ. το 2023, στο 1,74 εκατ. το 2024 και στο 1,746 εκατ. κατά τη χρήση που έληξε στις 30/6/2025.

Η εισηγμένη διευρύνει την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της και επενδύσει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, πλην όμως καλείται να αντιμετωπίσει την επίδραση του πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το αποτέλεσμα αυτών είναι ο όγκος των πωλήσεων να ανεβαίνει, αλλά ένα τμήμα των πελατών να στρέφεται προς προϊόντα χαμηλότερου τιμήματος.

Ειδικότερα, για την οικονομική χρήση που λήγει στις 30/6/2026, η διοίκηση της Μουσικός Οίκος Νάκα αναφέρει:

«Στο μέτρο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση στις συνθήκες της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί οριακά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη του ομίλου θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. Οι βασικές παράμετροι για την πορεία του ομίλου παραμένουν οι ίδιες με την προηγούμενη χρήση: α) η συμπεριφορά των καταναλωτών στο επόμενο έτος και β) η γεωπολιτική σταθερότητα.

Ο όμιλος θα συνεχίσει τις αυστηρά επιλεγμένες επενδύσεις και κυρίως: