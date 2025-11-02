Ο Ισραήλ Κατς απειλεί με κλιμάκωση των επιθέσεων στη Χεζμπολάχ – «Δεν θα ανεχθούμε καμία απειλή κατά του βόρειου Ισραήλ»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε την σήμερα να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπου το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

«Η δέσμευση της λιβανέζικης κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να την εκδιώξει από τον νότιο Λίβανο πρέπει να τηρηθεί πλήρως», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι η φιλοϊρανική ομάδα «παίζει με τη φωτιά» και κατηγορώντας τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι «κωλυσιεργεί».

«Η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Δεν θα ανεχτούμε καμία απειλή κατά των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατς.

Παρά την εκεχειρία που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πλήγματα εναντίον προπυργίων της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης στον Λίβανο, όπως και να έχουν ακόμη υπό την κατοχή τους πέντε μεθοριακά σημεία στο νότιο τμήμα της χώρας.

Χιλιάδες Ισραηλινοί που ζούσαν κοντά στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για μήνες μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έπειτα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

Η φιλοϊρανική οργάνωση αποδυναμώθηκε πολύ από τον πόλεμο, κυρίως μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024.

Έκτοτε οι ΗΠΑ αύξησαν τις πιέσεις τους στις λιβανέζικες αρχές να αφοπλίσουν την οργάνωση, ένα σχέδιο στο οποίο αντιτίθεται η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε φονική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ωθώντας τον πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν να δώσει εντολή στις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις να αντιδρούν σε αυτές τις διεισδύσεις.

Ο Αούν, που ζήτησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στα μέσα Οκτωβρίου, κατηγόρησε την Παρασκευή τις ισραηλινές αρχές ότι απαντούν στην πρότασή του για διάλογο εντείνοντας τις επιθέσεις τους.

Χθες Σάββατο νέο ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στον νότιο Λίβανο, στην περιοχή της Ναμπατίγε.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ κάλεσε τον Λίβανο χθες να ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι αν η Βηρυτός κάνει το βήμα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να φανεί λογικό».