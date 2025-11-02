Ο πλανήτης κόβει επιτόκια – 312 μειώσεις σε δύο χρόνια

Οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη έχουν μπει σε μια από τις πιο επιθετικές φάσεις νομισματικής χαλάρωσης των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Μέσα σε δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 312 μειώσεις επιτοκίων, αριθμός σχεδόν ισάξιος με εκείνον της κρίσης του 2008 και σημαντικά υψηλότερος από τις 255 περικοπές της περιόδου της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το 82% των νομισματικών αρχών έχει μειώσει επιτόκια μόνο τους τελευταίους έξι μήνες, σηματοδοτώντας μια συγχρονισμένη προσπάθεια στήριξης της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός φαίνεται να αποκλιμακώνεται.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Federal Reserve επιβεβαίωσε τη στροφή της πολιτικής της με μια νέα μείωση επιτοκίων και με τον τερματισμό του προγράμματος ποσοτικής σύσφιξης (QT) από την 1η Δεκεμβρίου, επαναφέροντας τη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Ο Jerome Powell τόνισε ότι, παρότι η κατεύθυνση αλλάζει, η στάση της Fed παραμένει «περιοριστική», καθώς οι κίνδυνοι επαναθέρμανσης των τιμών δεν έχουν εξαλειφθεί.

Η κίνηση της Fed να μειώσει εκ νέου τα επιτόκια δημιούργησε κύμα προσδοκιών στις υπόλοιπες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει άμεσες αντιδράσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, με την Christine Lagarde να επισημαίνει ότι «η πρόωρη χαλάρωση θα μπορούσε να ανατρέψει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού».

Στην Τράπεζα της Αγγλίας, τα μέλη της νομισματικής επιτροπής διχάζονται μεταξύ υπομονής και πρώτης μείωσης στις αρχές του 2026, ενώ η Τράπεζα του Καναδά προχώρησε ήδη σε μια προληπτική περικοπή 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο για να στηρίξει την επιβραδυνόμενη ανάπτυξη.

Στην Ασία, η Τράπεζα της Ιαπωνίας παραμένει εξαίρεση, κρατώντας τα επιτόκια κοντά στο μηδέν αλλά ενισχύοντας τις αγορές κρατικών ομολόγων για να περιορίσει την ανατίμηση του γεν και τις πιέσεις στις εξαγωγές.

Η Goldman Sachs σημειώνει ότι «ο παγκόσμιος κύκλος χαλάρωσης έχει ήδη ξεπεράσει σε ταχύτητα εκείνον του 2020», καθώς η οικονομική επιβράδυνση στην Κίνα και οι χαμηλές πληθωριστικές προσδοκίες δίνουν χώρο στις αρχές να κινηθούν πιο ελεύθερα.

Παράλληλα, η PIMCO επισημαίνει πως η συντονισμένη δράση των τραπεζών έχει αρχίσει να επιδρά θετικά στη ρευστότητα και στη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, ιδιαίτερα στις αγορές μετοχών και εταιρικών ομολόγων.

Την ίδια ώρα, το Dollar Index ανακάμπτει μετά από 92 ημέρες, πλησιάζοντας εκ νέου το όριο των 100 μονάδων, αντανακλώντας τη συγκρατημένη στάση των επενδυτών που βλέπουν τη Fed να μειώνει τα επιτόκια χωρίς να αποσύρει πλήρως την αυστηρότητα.

H νομισματική πολιτική δείχνει να χαλαρώνει, αλλά όχι απερίσκεπτα. Οι κεντρικές τράπεζες κινούνται προσεκτικά, προσπαθώντας να στηρίξουν την ανάπτυξη χωρίς να πυροδοτήσουν νέο πληθωριστικό κύμα. Οι αγορές, πάντως, φαίνεται να προεξοφλούν ότι ο παγκόσμιος κύκλος χαλάρωσης μόλις ξεκίνησε.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

November 2, 2025