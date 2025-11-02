Πράσινα τιμολόγια: Από 13,9 έως 26,4 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο – Ανοδικά σχεδόν όλοι οι πάροχοι

Στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα η μέση τιμή, με αύξηση 12% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Αιτία η σημαντική άνοδος κατά 21% της χονδρεμπορικής αγοράς τον προηγούμενο μήνα. Αναμένεται ενίσχυση της στροφής στα μπλε τιμολόγια, έρχονται και τα τιμολόγια σταθερού κόστους.

Τις προβλέψεις των εκπροσώπων της αγοράς, οι οποίοι τόνιζαν στο - ότι ο Νοέμβριος θα χαρακτηριστεί από ανατιμήσεις κατά 15% περίπου στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων, επιβεβαιώνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών.

Με βάση τις χρεώσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν χθες αργά το βράδυ, σχεδόν όλα τα πράσινα οικιακά τιμολόγια κινούνται ανοδικά. Οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 26,4 λεπτά ανά kWh. Ως συνέπεια, καταγράφεται αύξηση τόσο στο φθηνότερο όσο και στο ακριβότερο ειδικό προϊόν, σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Επίσης, σύμφωνα με τις χρεώσεις όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στον εργαλείο energycost της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ), η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτό σημαίνει πως σε μηνιαία βάση σημειώνεται αύξηση 12%, καθώς η μέση τιμή τον Οκτώβριο είχε διαμορφωθεί στα 17,1 λεπτά ανά kWh.

Αιτία για την αύξηση αποτέλεσε η σημαντική άνοδος κατά 21% περίπου της χονδρεμπορικής τον Οκτώβριο, όταν και έκλεισε στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο. Όπως έγραψε το -, οι «υψηλές πτήσεις» της χονδρικής προήλθαν κατά κύριο λόγο από την εκτίναξη των τιμών τις απογευματινές ώρες – καθώς με τη διακοπή της παραγωγής των φωτοβολταϊκών, το χαμηλό αιολικό δυναμικό και η έλλειψη μπαταριών είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή συμμετοχή εκείνες τις ώρες των μονάδων αερίου.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των εταιρειών:

– Στα 13,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της (Γ1) της ΔΕΗ τον Νοέμβριο (έναντι 12,9 τον Οκτώβριο), με την εταιρεία να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων στη χονδρική. Η χρέωση, που είναι αυξημένη κατά 8% σε μηνιαία βάση, προκύπτει με έκπτωση 26% επί της βασικής χρέωσης, την οποία θα λάβουν στο σύνολό της όσοι πελάτες εξόφλησαν εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό τους καθώς και είναι εγγεγραμμένοι (ή θα εγγραφούν) στο mydei.gr.

Στην περίπτωση που για παράδειγμα δεν ικανοποιείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις, η χρέωση για τον καινούριο μήνα είναι 15,378 λεπτά ανά kWh, από 14,355 λεπτά τον Οκτώβριο. Η τιμή αφορά τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η ΔΕΗ θα διατηρήσει μέχρι τον Δεκέμβριο σε αυτό το ύψος το όριο της πρώτης κλίμακας.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή είναι 12,744 λεπτά ανά kWh. Για μηνιαίες καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 500 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 15,926 λεπτά ανά kWh.

– Στα 15,9 λεπτά ανά kWh τιμολογείται από την Protergia (Metlen) το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η χρέωση αυτή είναι αυξημένη κατά 7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (14,9 λεπτά ανά kWh).

– Πρακτικά σταθερό διατήρησε η ΗΡΩΝ το ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Η χρέωση τον Νοέμβριο είναι 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 14,761 τον προηγούμενο μήνα.

– Τιμή 15,241 λεπτά ανά κιλοβατώρα έχει το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Elpedison για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Από την 101 κιλοβατώρα και πάνω, η χρέωση τον Νοέμβριο είναι 26,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με αύξηση 21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε διαμορφωθεί σε 21,9 λεπτά.

– Στα 19,7 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Νοέμβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο». Καταγράφεται αύξηση 19% σε σχέση με τη χρέωση Σεπτεμβρίου (16,6 λεπτά).

– Αύξηση κατά 14% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Νοέμβριο έχει τιμή 19,488 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 17,112 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

– Χρέωση 19,936 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Προκύπτει αύξηση 26% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (15,885 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

– Στα 25,227 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start. Η αύξηση διαμορφώνεται στο 11%, σε σχέση με τον Οκτώβριο (22,818 λεπτά).

Ακραίες αυξομειώσεις

Η εκτίναξη της αγοράς προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από το μειωμένο αιολικό δυναμικό τον Οκτώβριο, με συνέπεια να περιοριστεί η παραγωγή των αιολικών. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα αντίξοες τον προηγούμενο μήνα, ώστε να αυξήσουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, καταγράφηκαν ωριαίες τιμές μέχρι 561,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (σε κάποια από τις απογευματινές ζώνες), αλλά και αρνητικές τιμές έως -4,79 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (σε μεσημβρινή).

Αυτές οι ακραίες αυξομειώσεις θα ήταν περιορισμένες σε μεγάλο βαθμό, αν υπήρχε σε λειτουργία ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μπαταριών ή μονάδες βάσης κάποιας άλλης «πράσινης» τεχνολογίας. Το κενό αυτό που υπάρχει καλύπτεται από τα ορυκτά καύσιμα -στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο πλέον από τις μονάδες αερίου- ανεβάζοντας έτσι τις τιμές λόγω των ενισχυμένων τιμών του αερίου.

Σημαντικό είναι επίσης πως συνθήκες άπνοιας επικράτησαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη τον Σεπτέμβριο, με συνέπεια ούτε οι εισαγωγές να βοηθήσουν στη συγκράτηση των τιμών. Στο ίδιο μήκος κύματος, αν οι αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν συγκλίνει με αυτές της κεντρικής Ευρώπης, δεν έχει εκλείψει πλήρως το «ενεργειακό τείχος» που τις χωρίζει.

Σε κάθε περίπτωση, το άλμα στα πράσινα τιμολόγια αναμένεται να προκαλέσει τη φυγή ακόμη περισσότερων νοικοκυριών από τα ειδικά προϊόντα, τα οποία αν και σε μηνιαία βάση «χάνουν» 60.000 – 90.000 πελάτες, διατηρούν ακόμη περίπου 3,5 εκατομμύρια οικιακούς καταναλωτές. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω την πελατειακή βάση των μπλε τιμολογίων, τα οποία συγκεντρώνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο πελάτες.

Επίσης, από τον Νοέμβριο θα υπάρχει μία ακόμη εναλλακτική χρήση προϊόντων χωρίς κυμαινόμενη χρέωση, καθώς με την «ενεργοποίηση» του νέου πλαίσιου για τα τιμολόγια ρεύματος θα ανοίξει ο δρόμος για την κυκλοφορία των συμβολαίων σταθερού κόστους. Γνωστά και σαν «ευέλικτα μπλε» τα τιμολόγια αυτά πιθανότατα θα έχουν διαφορετικό χρώμα από το κόκκινο που είχε προτείνει η ΡΑΑΕΥ, καθώς σε τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής με τη Ρυθμιστική Αρχή, όλοι οι προμηθευτές ζήτησαν να επιλεγεί διαφορετική απόχρωση.