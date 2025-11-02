Το «βήμα πίσω» των ΕΛΤΑ δεν έκαμψε τις γαλάζιες αντιδράσεις – Κυβερνητικό άδειασμα στη διοίκηση

Η υπόθεση του κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς μια σειρά υπουργών και βουλευτών αιφνιδιάστηκαν από την απόφαση. Βεβαίως, στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια και σε μερίδα υπουργών η απόφαση ήταν γνωστή, καθώς στις αρχές Οκτωβρίου είχε γίνει σχετική σύσκεψη με τη συμμετοχή της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου. Πλην όμως η απόφαση δεν επικοινωνήθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας, με αποτέλεσμα ο «ξαφνικός θάνατος» να αιφνιδιάσει δημάρχους, βουλευτές και βεβαίως τους πολίτες και ειδικά τους πιο ηλικιωμένους.

Κάπως έτσι, τα ΕΛΤΑ αποφάσισαν χθες να κάνουν ένα βήμα πίσω υπό το κράτος των αντιδράσεων, χωρίς όμως να παίρνουν πίσω την ουσία της παρέμβασης. Με νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας, ο «ξαφνικός θάνατος» θα ισχύσει μεν για τα καταστήματα των μεγάλων αστικών κέντρων και των πρωτευουσών νομών, όμως θα δοθεί τρίμηνη παράταση για τα καταστήματα σε άλλες περιοχές της περιφέρειας, με έμφαση στους ακριτικούς νομούς. Βεβαίως και αυτή η απόφαση δεν είναι ανέφελη και προκαλεί έντονη αντίδραση σε βουλευτές της ΝΔ.

«Η προηγούμενη απόφαση ήταν τεχνοκρατικά πιο σωστή, αλλά επικοινωνιακά εντελώς εσφαλμένη. Τώρα η απόφαση είναι και ουσιαστικά και επικοινωνιακά λανθασμένη», λέει στο thetimes|-.gr γαλάζιος βουλευτής, ο οποίος περιμένει τη συνεδρίαση που θα γίνει στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να θέσει το θέμα σε υψηλότερο επίπεδο και να επισημάνει ότι δημιουργούνται πλέον δύο ταχύτητες.

Πάντως, η κυβέρνηση δεν μοιάζει να μετακινείται, παρά τη δεδομένη δυσφορία για τον χειρισμό που έχει κάνει η διοίκηση των ΕΛΤΑ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας. «Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση», ανέφεραν χθες κυβερνητικά στελέχη. «Γαλάζιοι» βουλευτές όμως είναι σε ακόμη πιο σκληρή γραμμή με τη διοίκηση της εταιρίας. «Θα περιμέναμε να διατηρηθεί ένα κατάστημα ΕΛΤΑ έστω σε κάθε μεγάλο Δήμο της χώρας. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Θεωρώ δεδομένο ότι οι περικοπές θα αγγίξουν και τα στελέχη της κεντρικής διοίκησης, ώστε να πεισθεί ο καθένας για την αναγκαιότητα των εξελίξεων», αναφέρει με νόημα ο βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας στο thetimes|-.gr, βάζοντας στο στόχαστρο τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Η αντίδραση Χατζηδάκη

Σε αυτό το περιβάλλον δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η έντονη αντίδραση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη σε διαρροές, δημοσιεύματα και παρασκηνιακές συζητήσεις ότι γνώριζε, αλλά δεν μίλησε και ότι ο κ. Σκλήκας υπήρξε δική του επιλογή την περίοδο που ήταν υπουργός Οικονομικών. «Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», είπε χθες με νόημα ο κ. Χατζηδάκης στο Action24.

Γαλάζια δυσφορία

Η απόφαση των ΕΛΤΑ, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό σε βουλευτές της ΝΔ ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα που αιφνιδιαστικά βρέθηκαν να δέχονται εκατοντάδες παράπονα από δημάρχους και ψηφοφόρους τους. Σημειωτέον, πιο τακτική επαφή με φυσικά καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουν μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες που αποτελούν προνομιακό ακροατήριο της ΝΔ.

«Χαίρομαι που τα ΕΛΤΑ προχώρησαν σε αναδίπλωση αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αναδίπλωση με την ζωή και τη δουλειά συμπολιτών μας. Πως σκόπευαν να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας χωρίς να έχει ενημερωθεί κανένας μας αλλά ούτε η κυβέρνηση ή η τοπική αυτοδιοίκηση; Και με ποια κριτήρια προχωρούσαν στην αναστολή αυτή επιλέγοντας και καταστήματα με κέρδος; Ελπίζω να έχουμε σύντομα απαντήσεις», τονίζει στο thetimes|-.gr η βουλευτής του Δυτικού Τομέα της Β’ Αθηνών Μαρία Συρεγγέλα, η οποία διαπιστώνει ότι η απόφαση περιλαμβάνει ακόμα και κερδοφόρα καταστήματα στην εκλογική της περιφέρεια.

Στο ίδιος μήκος κύματος και ο βουλευτής της Β’ Πειραιώς του κυβερνώντος κόμματος Μιχάλης Λιβανός, καθώς η περιφέρεια του πρακτικά ξεμένει από κατάστημα ΕΛΤΑ. «Προτεραιότητα είναι η βιωσιμότητα του οργανισμού, η προστασία των θέσεων εργασίας και η αποφυγή ενός «βαρελιού χωρίς πάτο». ‘Ομως, ένα μεγάλο αστικό κέντρο, όπως η Νίκαια ή το Πέραμα για παράδειγμα, δεν πρέπει να μείνουν χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ο τρόπος εξυγίανσης είναι καίριος», επισημαίνει ο κ. Λιβανός στο thetimes|-.gr

Υπό αυτό το πρίσμα, η συνεδρίαση των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής το μεσημέρι της Τρίτης με τη συμμετοχή στελεχών του υπουργείου Οικονομικών και των διοικήσεων των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου αναμένεται εκρηκτική.

