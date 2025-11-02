Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός του έτους – Οι προσδοκίες των επιχειρηματιών

Έφτασε ο Νοέμβριος, ο μήνας των προσφορών και των εκπτώσεων. Τι περιμένει από τη Black Friday ο εμπορικός κόσμος στη χώρα και πως ρίχνεται στο «κυνήγι» του καταναλωτή.

Την έναρξη της μεγαλύτερης εμπορικής «γιορτής» του χρόνου σηματοδοτεί τα τελευταία χρόνια η έλευση του Νοεμβρίου. Και όχι άδικα, καθώς ο προτελευταίος μήνας του έτους έχει γίνει πραγματικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, λόγω της Black Friday. Μια ημέρα που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε εμπορικό θεσμό και συγκαταλέγεται, μάλιστα, μεταξύ των εμπορικότερων γεγονότων της χρονιάς.

Η Black Friday «πέφτει» εφέτος την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τα εμπορικά καταστήματα να προετοιμάζονται για γενναίες προσφορές, επιχειρώντας να δρέψουν τα οφέλη μιας ολόκληρης εμπορικής περιόδου πια, αφού η πληθώρα των επιχειρήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τις προωθητικές ενέργειες και τις εκπτώσεις ήδη από τα επόμενα 24ωρα. Εκπτώσεις που θα διαρκέσουν, σε πολλές περιπτώσεις για έναν ολόκληρο μήνα και θα κορυφωθούν το τελευταίο σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Άλλωστε, όπως είθισται, της Black Friday έπεται η Cyber Monday που εφέτος «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου.

Μετά από ένα δύσκολο μέχρι στιγμής 2025, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός συνεχίζει να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, σύσσωμος ο εμπορικός κόσμος στρέφει την προσοχή του στη Black Friday, διεκδικώντας μια σημαντική «ανάσα» ρευστότητας. Όπως άλλωστε επιβεβαιώνουν παράγοντες της αγοράς, η οικονομική ανασφάλεια που κατά γενική ομολογία διακατέχει τα ελληνικά νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια, οδηγεί τους καταναλωτές σε νέες αγοραστικές συμπεριφορές και δη στις «έξυπνες» και στοχευμένες αγορές. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο θεσμός της Black Friday αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τέτοιου είδους αγορές.

«Ο Έλληνας καταναλωτής είναι συγκρατημένος τα τελευταία χρόνια άρα οδηγείται σε πιο ‘έξυπνες’ αγορές, ενώ επιδιώκει να αγοράζει φθηνότερα προϊόντα», δήλωνε χαρακτηριστικά τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και επικεφαλής του ομίλου ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ. Παρά δε το γεγονός ότι εδώ και καιρό έχει μειωθεί αισθητά η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αρκετοί από αυτούς αντιμετωπίζουν ως μια πραγματική ευκαιρία για συγκεκριμένες αγορές τον θεσμό της «Μαύρης Παρασκευής», προκειμένου να καλύψουν μέρος των αναγκών τους.

«Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές περιμένουν με ανυπομονησία τη Black Friday. Κάνουν έρευνες αγοράς και προετοιμάζονται για αυτήν ολόκληρο τον Νοέμβριο. Μετά και την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Νοεμβρίου, τα τελευταία χρόνια μιλάμε για Black Week, ακόμη και για Black Month», σχολίαζε πρόσφατα παράγοντας της αγοράς.

Ποιοι συμμετέχουν στον θεσμό της Black Friday

Στην «κούρσα» των προσφορών της Black Friday οι αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών βρίσκονται παραδοσιακά στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, ωστόσο τα τελευταία χρόνια το σύνολο του κλάδου του λιανικού εμπορίου δίνει δυναμικό «παρών» στον θεσμό. Μεγάλες αλυσίδες, αλλά και μικρότερες, συνοικιακές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα δίνουν δυναμικό «παρών».

Ο Νοέμβριος μόλις κατέφτασε και πλέον καταστήματα γυναικείας, ανδρικής και παιδικής ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, ειδών σπιτιών, βρεφικών ειδών, εσωρούχων, καλλυντικών, αρωμάτων, ετοιμάζονται πυρετωδώς για να υποδεχτούν με μεγάλες προσφορές τους καταναλωτές τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι κλάδοι. Τα τελευταία χρόνια, στο κυνήγι των προσφορών της Black Friday έχουν δηλώσει παρουσία και όλες οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προχωρώντας σε γενναίες προσφορές σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και δη σε τρόφιμα, πάνες, καλλυντικά, απορρυπαντικά ρούχων, καφέδες, κρασιά κ.α. Την ίδια στιγμή ακόμη και φαρμακεία προχωρούν σε σημαντικές προσφορές σε αρκετά παραφαρμακευτικά είδη, ενώ γυμναστήρια ή ακόμη και κομμωτήρια και φούρνοι της γειτονιάς συμμετέχουν στον θεσμό της Black Friday, με τους καταναλωτές να κατακλύζονται από ενημερωτικά e-mails και μηνύματά στο κινητό τους τηλέφωνο ήδη από τις αρχές του μήνα.

Τι έδειξαν οι αγορές στην περυσινή Black Friday

Με αφορμή δε την εφετινή Black Friday, τα Public παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας για τη Black Friday 2024, αποκαλύπτοντας τι αγόρασαν οι Έλληνες καταναλωτές και ποιες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών ξεχώρισαν, μέσα από εκατοντάδες χιλιάδες συναλλαγές στα καταστήματα Public και στο public.gr. Τα στοιχεία που προκύπτουν επιβεβαιώνουν τη μετατόπιση των Ελλήνων προς τις mobile αγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν οκτώ στις 10 ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στις κορυφαίες επιλογές βρέθηκαν smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές και δημοφιλή gaming προϊόντα, ενώ σημαντική ζήτηση κατέγραψαν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, αποδεικνύοντας ότι η Black Friday μετατρέπεται σε μια ολιστική εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και ψυχαγωγία.

Τις προσφορές των Public για τη Black Friday του 2024 αξιοποίησαν χιλιάδες άντρες και γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με το ποσοστό μεταξύ των δύο φύλων να παραμένει ισορροπημένο. Η ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών κυριάρχησε για μία ακόμη χρονιά, αποτελώντας την πλέον ενεργή ομάδα καταναλωτών. Παράλληλα, οι νεότερες, τεχνολογικά εξοικειωμένες γενιές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχύοντας τη μετατόπιση του κοινού προς τις online αγορές και το mobile shopping. Συγκεκριμένα, η τάση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024, με τις mobile αγορές να σημειώνουν νέο ρεκόρ, φτάνοντας σχεδόν το 84% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών, ενώ οι αγορές μέσω υπολογιστή παρουσίασαν ήπια πτώση, όπως και το 2023.

Οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας – Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα – βρέθηκαν στην κορυφή των mobile αγορών, με την πρωτεύουσα να ξεχωρίζει, αντιπροσωπεύοντας το 77% των συνολικών αγορών μέσω τηλεφώνου. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον σημειώθηκε και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα και ο Βόλος, αναδεικνύοντας τη δυναμική, πανελλαδική απήχηση της Black Friday και επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε γρήγορες και εύκολα προσβάσιμες μεθόδους αγοράς.

Στην κατηγορία τεχνολογίας, τα smartphones και τα αξεσουάρ κινητής παρέμειναν στις πρώτες θέσεις προτίμησης των καταναλωτών, με τα προϊόντα Xiaomi, Apple και Samsung να κυριαρχούν στην κατηγορία. Ιδιαίτερη τάση αποτέλεσε η αύξηση των πωλήσεων στις τηλεοράσεις 55’’ έως 65”, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές συνδυάζουν υψηλή ανάλυση και σύγχρονη τεχνολογία εικόνας με την αναβάθμιση του προσωπικού τους χώρου ψυχαγωγίας. Στις κορυφαίες προτιμήσεις των καταναλωτών βρέθηκαν οι τηλεοράσεις Samsung, LG και Kydos.

Στις οικιακές συσκευές, ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σημειώθηκε σε πλυντήρια, στεγνωτήρια Bosch, Midea και Tesla, σκούπες ρομπότ ή stick, Xiaomi, Dyson, Rohnson, καθώς και κλιματιστικά Omnys, Midea, Toyotomi, υπογραμμίζοντας την προτίμηση των καταναλωτών σε λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Παράλληλα, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ολοκληρωμένων λύσεων που αναζητούν πλέον οι καταναλωτές.

Στην ψυχαγωγία, το gaming συνέχισε να πρωταγωνιστεί. Τα Public ανέδειξαν ως κορυφαία σε πωλήσεις gaming software τα EA FC 25, Spiderman 2 και Ghost of Tsushima αναδεικνύοντας τη δυναμική της gaming κοινότητας και την προτίμηση του κοινού σε τίτλους που προσφέρουν ρεαλιστική εμπειρία και υψηλή ποιότητα περιεχομένου. Εξίσου δυναμική παρουσία είχαν και τα παιχνίδια φυσικής μορφής (toys), καθώς πολλοί καταναλωτές αξιοποίησαν τη Black Friday για να κάνουν τις αγορές των Χριστουγεννιάτικων δώρων. Η ποικιλία αυτή αποδεικνύει ότι οι οικογένειες και τα παιδιά παραμένουν σημαντικό κοινό της Black Friday, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για παιχνίδια δημιουργικότητας και συλλεκτικά brands.