H “τέλεια καταιγίδα” στην ελληνική κτηνοτροφία

Η ελληνική κτηνοτροφία, πυλώνας της αγροτικής οικονομίας με ετήσια αξία άνω των 2 δισ. €, βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Από τη μια, οι αυστηροί ευρωπαϊκοί κανονισμοί εμποδίζουν την ίδρυση νέων μονάδων, εγκλωβίζοντας τον κλάδο σε παρωχημένες υποδομές. Από την άλλη, η πρόσφατη πανδημία ευλογιάς αιγοπροβάτων (Sheep and Goat Pox) έχει εξοντώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, δημιουργώντας ελλείψεις που πιέζουν τις τιμές κρέατος και γαλακτοκομικών σε επίπεδα ρεκόρ. Σε αυτό το άρθρο, εξερευνούμε τις ρίζες αυτού του αδιεξόδου, βασιζόμενοι σε επίσημα στατιστικά και μαρτυρίες παραγωγών, για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός τους σχηματίζει μια “τέλεια καταιγίδα” ικανή να εκτοξεύσει τις τιμές σε δυσθεώρητα ύψη – εκτός αν υπάρξουν ριζικές παρεμβάσεις.

Οι Περιορισμοί της ΕΕ: Ένα Τείχος Γραφειοκρατίας και Περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και ειδικών οδηγιών, επιβάλλει αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, που στην πράξη μεταφράζονται σε εμπόδια για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Κεντρικός ρόλος παίζει η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για τα Νιτρώδη (Nitrates Directive), η οποία στοχεύει στην πρόληψη ρύπανσης υδάτων από νιτρικά αζώτου προερχόμενα από κοπριά και λιπάσματα. Στην Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, μεγάλο μέρος της επικράτειας έχει οριστεί ως “ευάλωτες ζώνες” – συγκεκριμένα, το 40-50% των γεωργικών εκτάσεων.

Βασικοί Περιορισμοί και Διαδικασίες

Σύμφωνα με την οδηγία, οι χώρες-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν προγράμματα δράσης που περιλαμβάνουν:

Όριο 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως από ζωική κοπριά σε ευάλωτες ζώνες, με υποχρεωτική αποθήκευση κοπριάς σε στεγανές δεξαμενές για 5-6 μήνες.

από ζωική κοπριά σε ευάλωτες ζώνες, με υποχρεωτική αποθήκευση κοπριάς σε στεγανές δεξαμενές για 5-6 μήνες. Περιορισμούς εφαρμογής λιπασμάτων σε βροχερούς μήνες, κεκλιμένα εδάφη ή παγωμένα sols, για αποφυγή διαρροής.

σε βροχερούς μήνες, κεκλιμένα εδάφη ή παγωμένα sols, για αποφυγή διαρροής. Κατηγοριοποίηση μονάδων βάσει δυναμικότητας: Μονάδες άνω των 2.000 βοοειδών ή 750 χοίρων απαιτούν πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση (IPPC Directive), ενώ μικρότερες (κατηγορία Β) υπάγονται σε τοπικές ΔΑΟΚ.

Στην Ελλάδα, η εθνική νομοθεσία (Ν. 4859/2021 και Ν. 4056/2012) ενσωματώνει αυτούς τους κανόνες, απαιτώντας:

Αποστάσεις από οικισμούς : Π.χ. 500μ. για μονάδες έως 100 αγελάδες, 1.000μ. για μεγαλύτερες (ΠΔ 224/1998).

: Π.χ. 500μ. για μονάδες έως 100 αγελάδες, 1.000μ. για μεγαλύτερες (ΠΔ 224/1998). Χρονοβόρα αδειοδότηση: Μέσω “υπηρεσίας μιας στάσης” στις ΔΑΟΚ, η διαδικασία διαρκεί έως 50 ημέρες, αλλά συχνά επεκτείνεται λόγω περιβαλλοντικών μελετών και εγκρίσεων από ΥΠΕΝ. Μια έρευνα του 2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνει ότι μόνο το 30% των αιτήσεων ολοκληρώνεται εντός προθεσμιών, λόγω έλλειψης πόρων.

Κατηγορία Μονάδας Δυναμικότητα (Παραδείγματα) Απαιτήσεις ΕΕ/Ελλάδα Χρόνος Αδειοδότησης Μικρή (Κατ. Γ) <40 αγελάδες ή <300 πρόβατα Γνωστοποίηση σε ΔΑΟΚ 15-30 ημέρες Μεσαία (Κατ. Β) 40-2.000 αγελάδες Περιβαλλοντική Έγκριση, Αποθήκευση Κοπριάς 30-50 ημέρες Μεγάλη (Κατ. Α) >2.000 αγελάδες Πλήρης IPPC, Μελέτες Επιπτώσεων 6+ μήνες

Αυτοί οι περιορισμοί, ενώ προστατεύουν νερά και εδάφη από ευτροφισμό, αποθαρρύνουν νέους επενδυτές: Σύμφωνα με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, η γραφειοκρατία κοστίζει 10.000-20.000€ ανά αίτηση, ενώ η έλλειψη γης χωρίς ρύπανση περιορίζει τις επιλογές σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η Πανδημία Ευλογιάς: Μια Αιματοβαμμένη Μάχη για Επιβίωση

Η ευλογιά αιγοπροβάτων, μια ιογενής νόσος υψηλής μεταδοτικότητας (θνησιμότητα 5-10%), εισέβαλε στην Ελλάδα τον Αύγουστο 2024, μετατρέποντας βοσκοτόπια σε πεδία μάχης. Μη μεταδοτική στον άνθρωπο (όπως επιβεβαιώνει ο ΕΟΔΥ), απαιτεί ωστόσο μαζικές θανάτωσεις για εκρίζωση, βάσει Κανονισμού 687/2020 της ΕΕ. Μέχρι τον Οκτώβριο 2025, η επιδημιολογική εικόνα είναι ανησυχητική: 903 κρούσματα σε 1.148 εκτροφές, με θανάτωση 327.000+ ζώων – κυρίως προβάτων και αιγών.

Στατιστικά και Γεωγραφική Κατανομή

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

Θανάτωση : 327.000 ζώα (συμπεριλαμβανομένων 2.800 σε πρόσφατα κρούσματα στον Αμπελώνα).

: 327.000 ζώα (συμπεριλαμβανομένων 2.800 σε πρόσφατα κρούσματα στον Αμπελώνα). Οικονομικές Ζημιές : >350 εκατ. € στη Θεσσαλονίκη μόνο, συνολικά έως 4 δισ. € σε εθνικό επίπεδο, λόγω απώλειας κοπαδιών και κλειστών σφαγείων (π.χ. Θεσσαλία, Έβρος).

: >350 εκατ. € στη Θεσσαλονίκη μόνο, συνολικά έως 4 δισ. € σε εθνικό επίπεδο, λόγω απώλειας κοπαδιών και κλειστών σφαγείων (π.χ. Θεσσαλία, Έβρος). Επιδημιολογία: Τελευταία κρούσματα Αυγούστου 2024, αλλά αδήλωτες εκτροφές εντοπίστηκαν το 2025, πιθανώς από μη εγκεκριμένα “εμβόλια” από τρίτες χώρες.

Περιοχή Κρούσματα (2024-2025) Θανάτωση Ζώων Ζημιές (€) Θεσσαλία 450+ 150.000+ 1,5 δισ. Μακεδονία 300+ 100.000+ 800 εκατ. Πελοπόννησος 150 50.000 300 εκατ. Σύνολο 903 327.000+ 4 δισ.

Νέα μέτρα (Οκτώβριος 2025) περιλαμβάνουν ενημερωτικές καμπάνιες βιοασφάλειας και ενίσχυση ελέγχων, αλλά κτηνοτρόφοι όπως ο Πρόεδρος του ΣΕΚ καταγγέλλουν καθυστερήσεις: “Χιλιάδες ζώα θανατώνονται καθημερινά, ενώ η ανάκαμψη μπορεί να πάρει 2-3 χρόνια”. Η απουσία εγκεκριμένου εμβολίου στην ΕΕ (μόνο ζωντανοί ιοί από τρίτες χώρες) εντείνει το δράμα, με φάκελο στοιχείων να παραπέμπεται στον Άρειο Πάγο για έρευνα.

Η “Τέλεια Καταιγίδα”: Από την Έλλειψη σε Δυσθεώρητες Τιμές

Ο συνδυασμός περιορισμών ΕΕ και πανδημίας δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα: Λιγότερες νέες μονάδες σημαίνουν μηχανισμούς αποκατάστασης, ενώ η θανάτωση μειώνει τα κοπάδια κατά 20-30%, πλήττοντας την αλυσίδα εφοδιασμού. Αποτέλεσμα; Εκρηκτική αύξηση τιμών:

Αιγοπρόβειο Κρέας : Από 12-14€/κιλό προ-ευλογιάς, σε 16-18€/κιλό (αύξηση 25%), λόγω ελλείψεων και κλειστών σφαγείων.

: Από 12-14€/κιλό προ-ευλογιάς, σε 16-18€/κιλό (αύξηση 25%), λόγω ελλείψεων και κλειστών σφαγείων. Μοσχάρι : +15-20%, φτάνοντας 12-15€/κιλό, εν μέρει λόγω έμμεσων επιπτώσεων σε ζωοτροφές.

: +15-20%, φτάνοντας 12-15€/κιλό, εν μέρει λόγω έμμεσων επιπτώσεων σε ζωοτροφές. Γαλακτοκομικά: Η φέτα απειλείται με μείωση παραγωγής γάλακτος 15-20%, οδηγώντας σε αυξήσεις 10-15% – “Σοκ για τη γαλακτοβιομηχανία”, όπως λένε παραγωγοί.

Προϊόν Τιμή Προ-Ευλογιάς (€/κιλό) Τρέχουσα Τιμή (2025) Αύξηση (%) Αρνί/Κατσίκι 12-14 16-18 25-30 Μοσχάρι 10-12 12-15 15-20 Φέτα (γάλα βασ.) 8-10 (γάλα) 9-12 10-20

Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν: Χωρίς επιδοτήσεις (π.χ. για βιοασφάλεια) και χαλάρωση γραφειοκρατίας, οι τιμές μπορεί να φτάσουν “πολυτελείας” επίπεδα, με ελλείψεις να πλήττουν εξαγωγές όπως η φέτα (ΠΟΠ). Η κρίση αντανακλά ευρύτερα προβλήματα: Γήρανση κτηνοτρόφων, Green Deal πιέσεις και κλιματική αλλαγή.

Η ελληνική κτηνοτροφία στέκεται στο χείλος του γκρεμού, με την ΕΕ να λειτουργεί ως ασπίδα περιβάλλοντος αλλά και ως τείχος ανάπτυξης, και την ευλογιά να επιταχύνει την κατάρρευση. Η “τέλεια καταιγίδα” αυτή μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές κρέατος σε δυσθεώρητα ύψη, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και εξάγοντας την κρίση στην ΕΕ. Λύσεις; Άμεση χρηματοδότηση ανάκαμψης, ψηφιοποίηση αδειοδοτήσεων και έρευνα για εμβόλια. Χωρίς αυτά, ο κλάδος κινδυνεύει να γίνει θύμα της ίδιας του της ανθεκτικότητας – μιας ιστορίας που απαιτεί άμεση, συλλογική δράση.