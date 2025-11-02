Nexperia: Καλωσορίζει δηλώσεις των κυβερνήσεων ΗΠΑ – Κίνας οι οποίες αίρουν τα εμπόδια στις αποστολές των τσιπ της

Η ολλανδική εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κινεζικής θυγατρικής της, σύμφωνα με τις οποίες θα επιταχύνει τα βήματα προς την ανεξαρτητοποίησή της.

Η ολλανδική εταιρεία παραγωγής μικροτσίπ Nexperia δήλωσε την Κυριακή ότι καλωσορίζει τις πρόσφατες δηλώσεις των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, οι οποίες αίρουν τα εμπόδια στις αποστολές των τσιπ της εταιρείας. Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κινεζικής θυγατρικής της, σύμφωνα με τις οποίες θα επιταχύνει τα βήματα προς την ανεξαρτητοποίησή της.

Κίνα: Θα επαναλάβει τις αποστολές τσιπ Nexperia – Ανακούφιση στην αυτοκινητοβιομηχανία

Σύμφωνα με το Reuters, η Nexperia ανέφερε ότι η προτεραιότητά της είναι πλέον να διασφαλίσει τη σταθερότητα της προμήθειας προς τους πελάτες της. Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε, από την πλευρά της, ότι συνεχίζει τις συνομιλίες με τις κινεζικές και άλλες κυβερνήσεις, καθώς και με τη βιομηχανία, αναζητώντας έναν «εποικοδομητικό δρόμο προς τα εμπρός» για τη Nexperia.

Μια διαμάχη για τον έλεγχο της Nexperia, η οποία παράγει μεγάλες ποσότητες βασικών μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα, έχει οδηγήσει σε ελλείψεις και έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατασκευαστές αυτοκινήτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Φωτογραφία @AP