Nvidia – Το τοτέμ της Wall Street που δεν τολμά κανείς να πουλήσει

Η μετοχή της Nvidia έχει περάσει πλέον στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η χρηματιστηριακή της αξία έχει ανέβει τόσο πολύ που ισοδυναμεί πλέον με το 16% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024 (15%) και διπλασιάζοντας το ποσοστό της σε μόλις έναν χρόνο. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος, τον Νοέμβριο του 2022 —την ημέρα που εμφανίστηκε το ChatGPT— η Nvidia αντιστοιχούσε μόλις στο 4% του αμερικανικού ΑΕΠ. Σήμερα, είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) εισέρχεται σε νέα φάση με την OpenAI να ετοιμάζει το έδαφος για μια IPO που θα μπορούσε να αποτιμηθεί έως και 1 τρισ. δολάρια — τη δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία, μετά τη Saudi Aramco. Αν συμβεί αυτό θα σφραγίσει και επίσημα τη γέννηση ενός νέου τεχνολογικού χρηματιστηρίου όπου η AI θα είναι ο απόλυτος μοχλός πλούτου.

Η αύξηση της αποτίμησης της Nvidia συμπίπτει με ένα τεχνικό σκηνικό «ωστικής κίνησης»: διαγραμματικά, η μετοχή εμφάνιζε ένα ανοδικό κανάλι “Q” που διασπάστηκε, ώθησε την τιμή πάνω από τα $200, και πλέον στοχεύει τα $240, με το αμυντικό όριο να τοποθετείται γύρω στα $165-170. Σε αυτό το περιβάλλον, το στρατόπεδο των Bulls βρίσκει ισχυρό έρεισμα.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο. Από το 1926, μόλις 3,44% των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει όλο τον καθαρό πλούτο που έχει παραχθεί στη Wall Street. Με άλλα λόγια, σχεδόν 97% των μετοχών δεν έχουν προσφέρει ουσιαστική απόδοση μακροπρόθεσμα. Ακόμα πιο εντυπωσιακό: μόνο το 0,26% των εταιρειών — μία στις περίπου τετρακόσιες — έχει δημιουργήσει το μισό του συνολικού χρηματιστηριακού πλούτου της αμερικανικής ιστορίας. Σε αυτή την εξαιρετικά μικρή ελίτ ανήκει πλέον η Nvidia, που οδηγεί την εποχή του AI.

Η συγκέντρωση κεφαλαίου είναι ιστορική: η Nvidia, σε συνδυασμό με μερικούς ακόμη τεχνολογικούς γίγαντες, μονοπωλεί την ανοδική δυναμική της αγοράς. Ενώ η ευρεία αγορά κινείται ανοδικά, η υπερβολική εξάρτηση από λίγες εταιρείες εγείρει ερωτήματα βιωσιμότητας. Το γεγονός ότι η Nvidia έγινε η πρώτη που ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια αποτίμησης δείχνει ότι η αγορά «στοιχηματίζει» σε μια υπερ-εκδοχή της τεχνολογίας.

Παράλληλα, το OpenAI προχωρά. Σε εσωτερικές συζητήσεις αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της IPO εξετάζει την άντληση έως και 60 δισ. δολαρίων, με επίσημη στοχοθέτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 ή στις αρχές του 2027. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί τον καθρέφτη της νεο-αναδυόμενης αγοράς της AI — όπου οι επενδυτές δεν βλέπουν απλώς τεχνολογία, αλλά νέο κεφαλαιουχικό σύστημα.

Sam Altman, Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, και ο Satya Nadella, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft

Στη Wall Street, η Nvidia έχει μετατραπεί σε τοτέμ. Κανένα briefing δεν ξεκινά χωρίς αναφορά στο ticker της, κανένα fund δεν μπορεί να αγνοήσει τη θέση της στα portfolios. Όλοι ξέρουν ότι έχει ξεπεράσει τα όρια της κλασικής αποτίμησης — κι όμως κανείς δεν ρισκάρει να βγει. Τα μεγάλα ονόματα των hedge funds, από την Citadel μέχρι τη Millennium, έχουν μπει βαθιά, όχι μόνο φυσικά για να κερδίσουν, αλλά για να μη μείνουν εκτός του «νέου κανόνα».

Στα chatrooms των traders η συζήτηση έχει πάρει σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Οι παλιοί τη συγκρίνουν με τη Microsoft της δεκαετίας του ’90, οι νεότεροι με το Bitcoin του 2021. Η κοινή συνισταμένη; Όποιος την αμφισβητεί, θεωρείται ότι «δεν καταλαβαίνει το μέλλον». Οι περισσότεροι αναλυτές των μεγάλων οίκων — από τη Morgan Stanley μέχρι τη Bernstein — έχουν πλέον ανεβάσει τις τιμές-στόχους στα $250–$300, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μετά το εντυπωσιακό ράλι, η εταιρεία συνεχίζει να παρουσιάζει ρυθμούς αύξησης εσόδων που θυμίζουν startup και όχι ώριμο κολοσσό. Οι περισσότεροι δε θεσμικοί τη βλέπουν ως “core holding” ανεξαρτήτως κύκλου.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει περισσότερο αφήγηση εξουσίας παρά επενδυτική επιλογή. Η Nvidia έχει γίνει συνώνυμη με τη λέξη “AI”, και γύρω της σχηματίζεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα εταιρειών, funds και επενδυτών που κινούνται με παρόμοιο ρυθμό. Όταν μιλά η Nvidia, ο Nasdaq ακούει· όταν ανεβαίνει, ολόκληρη η τεχνολογία αποκτά οξυγόνο.

Κι ενώ οι φήμες για την IPO της OpenAI προσθέτουν ακόμη περισσότερο καύσιμο στο αφήγημα, το κλίμα δεν είναι ευφορία — είναι δέος. Κανείς δεν ξέρει πού τελειώνει αυτή η πορεία, αλλά όλοι συμφωνούν σε κάτι: το επίκεντρο του πλούτου έχει αλλάξει θέση, και βρίσκεται πλέον κάπου ανάμεσα στα data centers και στους αλγόριθμους που μαθαίνουν πιο γρήγορα απ’ ό,τι προλαβαίνει η αγορά να αποτιμήσει.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

November 2, 2025