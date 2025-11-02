Wall Street Bulls -Στην πιο παρατεταμένη επίθεση δεκαετιών

Η Wall Street διανύει μία από τις πιο ισχυρές και παρατεταμένες ανοδικές φάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Ο S&P 500 έχει διατηρηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών για 125 συνεχόμενες συνεδριάσεις, επίδοση που έχει να εμφανιστεί από το 2011 και αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη του 21ου αιώνα.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης λαμβάνει τιμές +13% πάνω από τον 200άρη, ένδειξη μιας αγοράς σε απίστευτη φόρμα. Παράλληλα για 24 συνεχόμενες εβδομάδες, όλο και περισσότερες μετοχές του NYSE και του Nasdaq καταγράφουν νέα υψηλά 52 εβδομάδων απ’ ότι νέα χαμηλά που είναι το μεγαλύτερο σερί από το 2017. Την τελευταία εβδομάδα, 10% των μετοχών σημείωσαν νέα υψηλά και μόλις 3% νέα χαμηλά, ενώ 65% των εταιρειών του S&P 500 κινούνται πάνω από τον 200άρη.

Ωστόσο, πίσω από τους εντυπωσιακούς δείκτες κρύβεται μια πρωτοφανής συγκέντρωση κεφαλαίου. Παρότι ο S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ πάνω από τις 6.900 μονάδες, σχεδόν το 80% των μετοχών του έκλεισε με απώλειες την ίδια ημέρα. Η άνοδος οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην Big Tech, η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί σε όρους βαρύτητας και επιρροής.

Πράγματι, οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν πλέον το 41,4% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του S&P 500 – ένα ιστορικό υψηλό που μεταφράζεται σε 25 τρισ. δολάρια, ισοδύναμα με το 83% του αμερικανικού ΑΕΠ. Η αγορά γίνεται έτσι όλο και πιο εξαρτημένη από λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Την ίδια στιγμή, οι εισροές κεφαλαίων αυξάνονται εντυπωσιακά. Μέσα σε μία εβδομάδα, οι τοποθετήσεις σε αμερικανικές μετοχές ανήλθαν στα 4,7 δισ. δολάρια, με τα ETF να προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος (+3,8 δισ.) και τα hedge funds να επιστρέφουν δυναμικά στις αγορές ύστερα από επτά εβδομάδες απουσίας. Ακόμη και οι ιδιώτες επενδυτές συνεχίζουν να προσθέτουν κεφάλαια, ενισχύοντας τη ροή ρευστότητας.

Η ιστορική ανθεκτικότητα του S&P 500, η κυριαρχία της τεχνολογίας και η επανεμφάνιση ισχυρών αγοραστικών ροών συγκλίνουν σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από υπερβολική δύναμη αλλά και αυξανόμενη συγκέντρωση. Μια αγορά που λάμπει, αλλά ταυτόχρονα ισορροπεί πάνω σε μια λεπτή γραμμή εξάρτησης από τους γίγαντες της Big Tech.

Διαγραμματικά ο S&P 500 αποτυπώνεται στο βραχυχρόνιο chart τιμών να κάνει ένα pullback από τα ιστορικά υψηλά των 6.929 μονάδων στήνοντας όμως ταυτόχρονα ένα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό ανοδικής πυρπόλησης του ορίου των 7.000 μονάδων. Έντονη αλλαγή τάσης με τη καθοδική καταστρατήγηση της ζώνης στήριξης των 6.560 με 6.500 μονάδων.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

