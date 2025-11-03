Βράβευσε-443-παιδιά-εργαζομένων-που-αρίστευσαν-η-ΔΕΗ

Για πάνω από 40 χρόνια, η ΔΕΗ επιβραβεύει τα παιδιά των εργαζομένων του που αριστεύουν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φέτος, ο θεσμός συνεχίστηκε με δύο ξεχωριστές τελετές σε Αθήνα και Πτολεμαΐδα, κατά τις οποίες βραβεύτηκαν 443 αριστούχοι μαθητές και φοιτητές.

Συνολικά, 126 απόφοιτοι Γυμνασίου και 196 Λυκείου, καθώς και 121 κάτοχοι τίτλου σπουδών από ΑΕΙ (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν από τη ΔΕΗ για τις άριστες επιδόσεις τους, λαμβάνοντας έναν προσωπικό έπαινο και δώρα, μεταξύ των οποίων δωροεπιταγές Κωτσόβολος.

Μέσα από τη βράβευση των αριστούχων–παιδιών εργαζομένων της ΔΕΗ, η εκδήλωση τιμά την αριστεία, αλλά πρωτίστως τις αξίες της επιμονής, της επίτευξης στόχων και της διαρκούς προόδου.

Η εκδήλωση της Αθήνας

Στη φετινή διοργάνωση με τίτλο «Γίνε το μέλλον που ονειρεύεσαι», ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ μοιράστηκαν με τους αριστούχους τις προσωπικές τους εμπειρίες για την αριστεία, καθώς και το πώς μπορούν να κυνηγήσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα, σε μία αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς και επηρεάζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα επαγγέλματα του μέλλοντος και τις νέες δεξιότητες που αναδεικνύονται κρίσιμες, καθώς και τα εναλλακτικά μονοπάτια σταδιοδρομίας που προκύπτουν σε έναν κόσμο όπου νέοι ρόλοι αναδύονται συνεχώς και νέες ευκαιρίες ανοίγονται για όλους.

Η Ομιλική Γενική Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Αλίνα Παπαγεωργίου, απευθυνόμενη στους αριστούχους, δήλωσε: «Αυτό που κάνει όλη τη διαφορά είναι η προσωπικότητα. Ζήστε και γεμίστε εμπειρίες, από εκδρομές, παρέες, εθελοντισμό, γιατί αυτές σας διαμορφώνουν». Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος και Μέλος ΔΣ, επικεφαλής Ψηφιακών & Καινοτόμων Υπηρεσιών, Αλέξανδρος Πατεράκης, τους προέτρεψε «Πιστέψτε στο όνειρό σας και κυνηγήστε το. Μην αγχώνεστε για όσα γύρω σας αλλάζουν, αξιολογήστε τα όταν έρθουν», ενώ ο Ομιλικός Γενικός Δ/ντής Νομικών Υποθέσεων & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νομικός Σύμβουλος, Αργύρης Οικονόμου τους συμβούλεψε: «Προσπαθήστε να είστε έτοιμοι για το αύριο. Οι αλλαγές λόγω τεχνολογίας, όπως το ΑΙ, γίνονται συντριπτικά γρηγορότερες συγκριτικά με το παρελθόν και όποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές θα μένει πίσω». Κλείνοντας τις ομιλίες των στελεχών, η Διευθύντρια Ανάπτυξης Προσωπικού, Νατάσσα Ξυδού, είπε στους αριστούχους «Ό,τι κάνετε να το κάνετε με την καρδιά σας και με βάση το αποτύπωμα που θέλετε να αφήσετε».

Η εκδήλωση της Πτολεμαΐδας

Στην Πτολεμαΐδα η εκδήλωση ξεκίνησε με θερμό καλωσόρισμα από την Αλίνα Παπαγεωργίου, τη Νατάσσα Ξυδού και τον Αντώνη Καρρά, οι οποίοι υπογράμμισαν τον ιδιαίτερο συμβολισμό της για μία περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης. Βάσει του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ για τη δημιουργία ενός πράσινου και τεχνολογικού κόμβου στην περιοχή, αναμένεται να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των έργων και εκατοντάδες κατά τη λειτουργία τους. Έτσι, η νέα γενιά της Δυτικής Μακεδονίας καλείται να λάβει τη σκυτάλη από τους ανθρώπους που, για πάνω από 40 χρόνια, αποτέλεσαν την καρδιά του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας. Ένα κάλεσμα από το ιστορικό παρόν, στο πράσινο, Powertech, μέλλον.

Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής, Αλέξιος Παΐζης μίλησε με λόγια ουσιαστικά για την προσπάθεια των παιδιών και τη σημασία της αριστείας, τονίζοντας πως «η αριστεία ενός παιδιού είναι επιτυχία ολόκληρης της οικογένειας», ενώ συνέχισε αναφερόμενος στη σημασία της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής: «Θα περάσετε πολλές αλλαγές και είναι σημαντικό να είστε ανθεκτικοί. Ό,τι δεν μετασχηματίζεται και δεν αλλάζει, απλώς παρακμάζει. Η αλλαγή δεν μας ρωτάει· συμβαίνει. Η αλλαγή που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Μακεδονία είναι κάτι που θα το αγκαλιάσετε κι εσείς νομοτελειακά και θα το πάτε μπροστά». Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο σχέδιο ανάπτυξης της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία τονίζοντας ότι «η περιοχή για εμάς είναι πολύτιμη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, με μια υγιή δραστηριότητα και γι’ αυτό σας θέλουμε μαζί μας».

Ο Γενικός Δ/ντής Λειτουργιών Παραγωγής, Δημήτριος Μετικάνης, μοιράστηκε τη δική του συγκίνηση λέγοντας: «Κατάγομαι από εδώ, έχω τελειώσει το γυμνάσιο και λύκειο της Πτολεμαΐδας οπότε αισθάνομαι πολύ κοντά στα παιδιά που σήμερα επιβραβεύονται. Θέλω να συγχαρώ τους γονείς για τη δουλειά που κάνουν με τα παιδιά και να τους ζητήσω να τα αφήσουν να πετάξουν με τα δικά τους φτερά».

Και στις δύο εκδηλώσεις, ο Managing Director της Accenture, Γιωργής Κριτσιωτάκης, μέσα από την ομιλία του με θέμα “Sneak Peek στο Μέλλον”, ενέπνευσε το κοινό μιλώντας για τις καινούργιες δεξιότητες, όπως η προσαρμοστικότητα, που καλούνται να αναπτύξουν οι επαγγελματίες, στη νέα ψηφιακή εποχή, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι νέοι θα έχουν τουλάχιστον 20 δουλειές και 5 διαφορετικές καριέρες μέσα στη ζωή τους.

Από τη φετινή διοργάνωση δεν έλειψε και το «Game time», στη διάρκεια του οποίου το κοινό, χωρίστηκε σε δύο ομάδες και διαγωνίστηκε σε διαδραστικά παιχνίδια.

«ΔΕΗ Προοδεύω»: προάγοντας την εκπαίδευση και την αριστεία

Η επιβράβευση αριστούχων παιδιών εργαζομένων της ΔΕΗ εξελίχθηκε διαχρονικά στο θεσμό «ΔΕΗ Προοδεύω», μέσω του οποίου μαθητές και φοιτητές της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είναι παιδιά εργαζομένων της, επιβραβεύονται για τις εξαιρετικές επιδόσεις στις σπουδές τους.

Το «ΔΕΗ Προοδεύω» διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης και αποτελεί έναν διαχρονικό θεσμό που, εδώ και 40 χρόνια, αναδεικνύει τη βαθύτερη πίστη της ΔΕΗ στη δύναμη της γνώσης, της προσπάθειας και της εξέλιξης. Μέσα από τη βράβευση μαθητών και φοιτητών, η εκδήλωση τιμά την αριστεία, αλλά πρωτίστως τις αξίες της επιμονής, της επίτευξης στόχων και της διαρκούς προόδου.

Μέρος του ευρύτερου πλάνου της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ, οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων, που αφορούν στον πυλώνα «Ποιοτική Εκπαίδευση» (SDG4), όπως έχει καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.