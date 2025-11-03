ΔΑΑ: Αποχωρεί μετά από 19 χρόνια ο Γιάννης Παράσχης – Νέος CEO ο Γιώργος Καλλιμασιάς

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία 19 ετών στο τιμόνι του ΔΑΑ, ο Γιάννης Παράσχης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία 19 ετών στο τιμόνι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ο Γιάννης Παράσχης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος, η οποία λήγει την 31η Ιανουαρίου 2026, μετά τη λήξη της σύμβασής του.

Η διαδοχή του αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στις 31 Οκτωβρίου 2025, μετά από σχετική εισήγηση του μετόχου πλειοψηφίας AviAlliance. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόταση των αρμόδιων οργάνων, αποφασίστηκε ομόφωνα η τοποθέτηση του Γιώργου Καλλιμασιά, Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής του ΔΑΑ, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Ο Γιάννης Παράσχης, που εργάζεται στον ΔΑΑ από το 1996 και είναι ο μακροβιότερος CEO στην ιστορία του οργανισμού, δήλωσε: «Ήταν τεράστια τιμή και μεγάλη ευθύνη να ηγούμαι ενός τόσο σημαντικού οργανισμού όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη χώρα, την κοινωνία και την οικονομία. Είμαι υπερήφανος για τα όσα πετύχαμε μαζί με τους εργαζόμενους και τη διοικητική ομάδα του ΔΑΑ. Ολοκληρώνω τη θητεία μου ως Διευθύνων Σύμβουλος γεμάτος πολύτιμες εμπειρίες, θετικά συναισθήματα αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον, γνωρίζοντας ότι ο Γιώργος Καλλιμασιάς θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία του αεροδρομίου μας, οδηγώντας το σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Ο ΔΑΑ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα αεροδρόμιο – είναι ένα ζωντανό κύτταρο ανάπτυξης και εξωστρέφειας με μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν τη διαφορά καθημερινά».

Ο Γιώργος Καλλιμασιάς, που είναι διευθυντικό στέλεχος του ΔΑΑ από το 1999 και ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής το 2019, ανέφερε για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων: «Με αίσθημα ευθύνης και τιμής αναλαμβάνω τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε μια κομβική στιγμή για την Εταιρεία και τον κλάδο των αερομεταφορών. Στόχος μου είναι να οδηγήσουμε τον ΔΑΑ στη νέα φάση ανάπτυξης και εξέλιξής του, διατηρώντας την ηγετική θέση του στη διεθνή αεροπορική κοινότητα, ενισχύοντας τη συμβολή του στην εθνική οικονομία, με όραμα ένα αεροδρόμιο-πρότυπο βιωσιμότητας, καινοτομίας και ανθρώπινης εμπειρίας. Με βαθιά εκτίμηση για το έργο του Γιάννη Παράσχη και με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΔΑΑ – τους εργαζομένους, τη διοικητική ομάδα και την ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα – προχωρούμε μαζί, με πίστη στις δυνατότητές μας και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους. Δεσμεύομαι να συνεχίσουμε, με συνέπεια, συνεργασία και έμπνευση, την επιτυχημένη πορεία του ΔΑΑ και να αναδείξουμε το αεροδρόμιο της Αθήνας σε σημείο αναφοράς αριστείας, βιώσιμης ανάπτυξης και διεθνούς διασύνδεσης».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τον Γιάννη Παράσχη για τη μακροχρόνια και εξαιρετική προσφορά του, η οποία διαμόρφωσε τον ΔΑΑ όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, σημειώνοντας: «Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας σηματοδοτεί ένα σημαντικό και θετικό ορόσημο για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τους μετόχους του. Το ΔΣ εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τον Γιάννη Παράσχη για τη μακροχρόνια και εξαιρετική προσφορά του, η οποία διαμόρφωσε τον ΔΑΑ όπως τον γνωρίζουμε σήμερα -έναν από τους πιο επιτυχημένους και αναγνωρισμένους αεροπορικούς κόμβους διεθνώς-, και είναι ιδιαίτερα θετικό ότι υπάρχει κοινή πρόθεση να παραμείνει στο πλευρό της εταιρείας. Παράλληλα, εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον Γιώργο Καλλιμασιά – έναν άνθρωπο με εξαίρετη επαγγελματική εξέλιξη στην εταιρεία μας για πολλά χρόνια – για μια πορεία γεμάτη επιτυχίες στα νέα του καθήκοντα»,