ΔΑΑ:-Αποχωρεί-ο-Γιάννης-Παρασχής,-νέος-ceo-ο-Γιώργος-Καλλιμασιάς

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή 19 ετών στο τιμόνι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ο Γιάννης Παράσχης (φωτό) έλαβε την απόφαση να ολοκληρώσει αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο την 31η Ιανουαρίου 2026, σε συνέχεια της λήξης της σύμβασής του.

Κατά τη συνεδρίασή του την 31η Οκτωβρίου 2025, κατόπιν σχετικής εισήγησης του μετόχου πλειοψηφίας AviAlliance, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από σύσταση των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, αποφάσισε ομόφωνα την τοποθέτηση του Γιώργου Καλλιμασιά, Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής της εταιρείας, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) του ΔΑΑ, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Γιάννης Παράσχης, εργάζεται στον ΔΑΑ από το 1996 και είναι ο μακροβιότερος CEO στην ιστορία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ έχει καταξιωθεί μεταξύ των πλέον διακεκριμένων προσωπικοτήτων στον χώρο των αερομεταφορών διεθνώς. Υπό την ηγεσία του, ο ΔΑΑ καθιερώθηκε ως ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, το οποίο κατέγραψε θεαματική ανάπτυξη εξυπηρετώντας 34 εκ. επιβάτες το 2025, σε συνδυασμό με εξαιρετικά επιχειρησιακά και οικονομικά αποτελέσματα.

Στο έργο του κ. Παράσχη συγκαταλέγονται η ανάδειξη του ΔΑΑ σε επιτυχημένο πρότυπο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η αποτελεσματική στρατηγική της εταιρείας σε περιόδους κρίσεων, όπως η ελληνική οικονομική κρίση και η πανδημία, η 20ετής επέκταση της περιόδου παραχώρησης, η επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, η υλοποίηση πρωτοποριακής στρατηγικής βιωσιμότητας, καθώς και ο σχεδιασμός και η έναρξη κατασκευής του έργου της επόμενης φάσης επέκτασης του αεροδρομίου.

O Γιάννης Παράσχης διαμόρφωσε μια εταιρική κουλτούρα συνεργασίας και διαφάνειας χτίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου προτεραιότητα είχαν πάντα οι άνθρωποι του οργανισμού και της κοινότητας του αεροδρομίου και των αερομεταφορών. Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, η ηγεσία του άφησε ισχυρό θεσμικό, κοινωνικό και εταιρικό αποτύπωμα, επιτρέποντας στον ΔΑΑ να εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης για την ελληνική οικονομία.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Γιάννης Παράσχης, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αεροπορική κοινότητα, ως Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης – ACI EUROPE και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων- ACI World.

Μέσα από τη δράση του, προέβαλε διεθνώς τον ΔΑΑ και ενίσχυσε το κύρος της Ελλάδας ως κόμβου αερομεταφορών. Μετά τη λήξη της θητείας του ως CEO, ο Γιάννης Παράσχης προτίθεται να συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο της εταιρείας ως σύμβουλος στρατηγικής, αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της World Airport Partners (WAP), η οποία διαχειρίζεται τις επενδύσεις σε αεροδρόμια του Καναδικού Συνταξιοδοτικού ταμείου PSP.

O Γιώργος Καλλιμασιάς είναι διευθυντικό στέλεχος του ΔΑΑ από το 1999. Με γνώση του οργανισμού και του κλάδου, έχει συμβάλει καθοριστικά στις μεγάλες στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας. Κατέχοντας από το 2019 τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής (Chief Strategy Officer), ηγήθηκε έργων-ορόσημων, όπως η 20ετής επέκταση της περιόδου παραχώρησης της Εταιρείας Αεροδρομίου, η επιτυχής εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και η προώθηση επενδυτικών σχεδίων για τη βιώσιμη επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου.

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) θα καθοδηγήσει τον ΔΑΑ στην επόμενη φάση ανάπτυξης και εξέλιξής του, με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής θέσης του διεθνώς, την επιχειρηματική και επιχειρησιακή αριστεία, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής του αεροδρομίου στην εθνική οικονομία και στον ρόλο του ως βασικού μοχλού ανάπτυξης των αερομεταφορών, του τουρισμού και της διασυνδεσιμότητας της χώρας.

Η επιλογή του Γιώργου Καλλιμασιά εκφράζει τη φυσική συνέχεια της επιτυχημένης ομάδας διοίκησης, την εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και την πίστη στη μελλοντική ανάπτυξη και επιτυχημένη πορεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δήλωσε: «Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας σηματοδοτεί ένα σημαντικό και θετικό ορόσημο για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τους μετόχους του. Το ΔΣ εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τον Γιάννη Παράσχη για τη μακροχρόνια και εξαιρετική προσφορά του, η οποία διαμόρφωσε τον ΔΑΑ όπως τον γνωρίζουμε σήμερα -έναν από τους πιο επιτυχημένους και αναγνωρισμένους αεροπορικούς κόμβους διεθνώς -, και είναι ιδιαίτερα θετικό ότι υπάρχει κοινή πρόθεση να παραμείνει στο πλευρό της εταιρείας. Παράλληλα, εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον Γιώργο Καλλιμασιά – έναν άνθρωπο με εξαίρετη επαγγελματική εξέλιξη στην εταιρεία μας για πολλά χρόνια – για μια πορεία γεμάτη επιτυχίες στα νέα του καθήκοντα. Είμαστε υπερήφανοι για τη διοικητική ομάδα του ΔΑΑ, που συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση συνέχειας, προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον του αεροδρομίου.»

«Ήταν τεράστια τιμή και μεγάλη ευθύνη να ηγούμαι ενός τόσο σημαντικού οργανισμού όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη χώρα, την κοινωνία και την οικονομία.», δήλωσε ο Γιάννης Παράσχης για την θητεία του στον ΔΑΑ. «Είμαι υπερήφανος για τα όσα πετύχαμε μαζί με τους εργαζόμενους και τη διοικητική ομάδα του ΔΑΑ. Ολοκληρώνω τη θητεία μου ως Διευθύνων Σύμβουλος γεμάτος πολύτιμες εμπειρίες, θετικά συναισθήματα αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον, γνωρίζοντας ότι ο Γιώργος Καλλιμασιάς θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία του αεροδρομίου μας, οδηγώντας το σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Ο ΔΑΑ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα αεροδρόμιο – είναι ένα ζωντανό κύτταρο ανάπτυξης και εξωστρέφειας με μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν τη διαφορά καθημερινά.»

«Με αίσθημα ευθύνης και τιμής αναλαμβάνω τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε μια κομβική στιγμή για την Εταιρεία και τον κλάδο των αερομεταφορών», δήλωσε για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ο Γιώργος Καλλιμασιάς.

«Στόχος μου είναι να οδηγήσουμε τον ΔΑΑ στη νέα φάση ανάπτυξης και εξέλιξής του, διατηρώντας την ηγετική θέση του στη διεθνή αεροπορική κοινότητα, ενισχύοντας τη συμβολή του στην εθνική οικονομία, με όραμα ένα αεροδρόμιο-πρότυπο βιωσιμότητας, καινοτομίας και ανθρώπινης εμπειρίας. Με βαθιά εκτίμηση για το έργο του Γιάννη Παράσχη και με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΔΑΑ – τους εργαζομένους, τη διοικητική ομάδα και την ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα – προχωρούμε μαζί, με πίστη στις δυνατότητές μας και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους. Δεσμεύομαι να συνεχίσουμε, με συνέπεια, συνεργασία και έμπνευση, την επιτυχημένη πορεία του ΔΑΑ και να αναδείξουμε το αεροδρόμιο της Αθήνας σε σημείο αναφοράς αριστείας, βιώσιμης ανάπτυξης και διεθνούς διασύνδεσης.»