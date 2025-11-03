Δόμνα-Μιχαηλίδου:-Το-40ο-δημοτικό-σχολείο-του-Πειραιά-για-πρώτη-φορά-στο-πρόγραμμα-των-σχολικών-γευμάτων

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφτηκε το 40ο δημοτικό σχολείο στον Πειραιά την πρώτη ημέρα διανομής των σχολικών γευμάτων: «Από σήμερα, όλα τα παιδιά κάθονται μαζί για το μεσημεριανό γεύμα στο ίδιο τραπέζι. Το 40ο δημοτικό σχολείο του Πειραιά εντάσσεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων και, κάθε μέρα, οι μαθητές θα λαμβάνουν ένα ζεστό και θρεπτικό γεύμα. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή. Η αλληλεγγύη και η συνοχή ξεκινούν από τη σχολική κοινότητα και “βγαίνουν” στην κοινωνία με πρεσβευτές τα παιδιά μας».

«Στηριζόμαστε στη συνεργασία σας για να φροντίσουμε ώστε η ποιότητα των σχολικών γευμάτων να είναι σταθερά υψηλή από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα διανομής τους. Δεν θα ανεχθούμε καμία έκπτωση στην ποιότητα, καμία έκπτωση στην θρεπτική αξία, καμία έκπτωση στις πρώτες ύλες ή στις συνθήκες παρασκευής, συσκευασίας και διανομής. Η μεταξύ μας καθημερινή επικοινωνία είναι κρίσιμη και αν παρατηρήσετε οτιδήποτε δεν ανταποκρίνεται στα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος θα ήθελα να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση», τόνισε η κα Μιχαηλίδου στη Διευθύντρια κα Ιωάννα Πελεκανάκη, καθώς την αρμοδιότητα για την παραλαβή των γευμάτων έχει Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής με Πρόεδρο τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και μέλη εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Στη συνέχεια, η Δόμνα Μιχαηλίδου βρέθηκε στο χώρο που παραλαμβάνονται τα σχολικά γεύματα και διαπίστωσε την άρτια συσκευασία βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί στους προμηθευτές.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μπήκε σε τάξεις του 40ου δημοτικού Πειραιά και συνομίλησε με μαθήτριες και μαθητές για τη σχολική ζωή, τα μαθήματα, τις εκδρομές και τις δραστηριότητές τους εκτός σχολείου.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου συνάντησε, επίσης, εκπροσώπους του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, που παραβρέθηκαν στην έναρξη διανομής σχολικών γευμάτων.«Χαίρομαι πολύ που είμαι παρούσα ως Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην έναρξη αυτή. Είναι δέσμευση της Κυβέρνησης, του Υπουργείου μας και δική μου, προσωπικά, η ένταξη ακόμα περισσότερων Δήμων, σχολείων και μαθητών στα σχολικά γεύματα», επεσήμανε η Υπουργός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη σχολική χρονιά 2025-2026 ζεστά γεύματα θα διανέμονται καθημερινά σε 231.062 μαθητές από 1.918 σχολεία σε 153 Δήμους της χώρας.

- sofokleous10.gr

