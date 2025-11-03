ΕΛΤΑ: Αίτημα ΠΑΣΟΚ να κληθούν στη Βουλή ΚΕΔΕ και ΠΟΣΤ- Παρουσία Χατζηδάκη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Μια ημέρα πριν από τη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το θέμα των ΕΛΤΑ, το ΠΑΣΟΚ ζητά με επιστολή του προς τους προέδρους των επιτροπών να κληθούν στη συνεδρίαση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ).

Όλη η επιστολή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ:

«Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ενόψει της αυριανής κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα την «Ενημέρωση για θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα», κατέθεσαν αίτημα προς τους Προέδρους των Επιτροπών για την πρόσκληση των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, οι Βουλευτές ζητούν να κληθούν να παραστούν στη συνεδρίαση:

– η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

– η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και

– η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ)

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η παρουσία των παραπάνω φορέων είναι απαραίτητη, ώστε τα μέλη των Επιτροπών να ενημερωθούν για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων, τις επιπτώσεις τους στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική συνοχή.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει, ότι η διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους και προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες, ζητώντας διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος προς τους Προέδρους των Επιτροπών για την πρόσκληση των αρμόδιων φορέων:

Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Στο πλαίσιο της επικείμενης κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, με θέμα την «Ενημέρωση για θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα» και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε σχετική διαβούλευση, κρίνεται αναγκαία η παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να καλέσετε τους εξής φορείς να παραστούν στη συνεδρίαση:

• ΕΕΤΤ – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

• ΚΕΔΕ – Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ)

Η παρουσία των φορέων αυτών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου τα μέλη των Επιτροπών να ενημερωθούν πλήρως για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος καταστημάτων, τις επιπτώσεις τους στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.

Σας παρακαλούμε για την έγκαιρη διευθέτηση των προσκλήσεων και επιβεβαίωση της συμμετοχής των φορέων.

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Πάνας Απόστολος

Μπιάγκης Δημήτριος

Γερουλάνος Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Δουδωνής Παναγιώτης

Κατρίνης Μιχάλης

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Λιακούλη Ευαγγελία

Μουλκιώτης Γεώργιος

Σταρακά Χριστίνα»

Αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για παρουσία Χατζηδάκη

Την ίδια ώρα με επιστολή του ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κληθεί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών για την ενημέρωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων.

Η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Μετά τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών για την ενημέρωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τα ερωτήματα, είναι πλέον αμείλικτα:

▪️Γνώριζε ή όχι ο κ. Χατζηδάκης ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων;

▪️Γνώριζε ή όχι ότι από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 «φύλλα πορείας» σε προσωπικό 204 καταστημάτων για να γίνουν διανομείς αλλού, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, ο ίδιος είχε ήδη λάβει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναλυτική επιστολή από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και στενό συνεργάτη του, Γρηγόρη Σκλήκα, στην οποία περιγραφόταν με κάθε λεπτομέρεια η οικονομική κατάσταση του οργανισμού και το σχέδιο συρρίκνωσής του.

Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, η επιστολή αυτή είχε κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, που έχει την εποπτεία της «Καθολικής Υπηρεσίας». Η ενημέρωση υπήρξε πλήρης. Η σιωπή, ωστόσο, εκκωφαντική.

Αν γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης του δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του «επιτελικού κράτους» και της ίδιας της κυβέρνησης.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας την παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην αυριανή κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, προκειμένου να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις για το ποιος γνώριζε, ποιος αποφάσισε και ποιος καλύπτει το κλείσιμο και την απαξίωση των ΕΛΤΑ.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.