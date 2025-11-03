ΕΛΤΑ: Ομαδικά πυρά από βουλευτές της ΝΔ επί 4,5 ώρες στον CEO – «Τόσο καιρό τι κάνατε;»

Επί 4,5 ώρες, ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, βρέθηκε εν μέσω μπαράζ πυρών από βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι εν χορώ ζήτησαν να πάρει πίσω η διοίκηση της εταιρίας την απόφαση να κλείσουν 204 καταστήματα, ενώ πολλοί εξ αυτών ζήτησαν και την παραίτηση της διοίκησης της εταιρίας.

Εν προκειμένω, δεν υπήρξε απλώς γαλάζιο «αντάρτικο», αλλά συνολική επίθεση των βουλευτών στον κ. Σκλήκα, τον οποίον κατηγόρησαν τόσο για τους ουσιαστικούς όσο και για τους επικοινωνιακούς χειρισμούς του στην υπόθεση. Μάλιστα, πολλοί βουλευτές ενέταξαν την υπόθεση των ΕΛΤΑ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μιλώντας για καζάνι που βράζει και περιγράφοντας ευρύτερες πιέσεις που δέχονται από τους εκλογείς τους.

Ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας

Σημειώνεται ότι προς το τέλος της μακράς συνεδρίασης καταγράφηκαν και αντεγκλήσεις βουλευτών με τον κ. Σκλήκα, ενώ σε αυτό το κλίμα γεννώνται πολλά ερωτήματα για το πώς θα παρουσιαστεί αύριο η ΝΔ κατά τη συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για το θέμα, ξανά με την παρουσία του κ. Σκλήκα και του διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου.

«Τόσο καιρό τι κάνατε;»

Αποκαλυπτικός όσον αφορά την ένταση είναι ο διάλογος των βουλευτών με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου και τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα

Παπαχρήστου: Θα κλείσουν τα ΕΛΤΑ αν δε γίνουν αυτά τώρα

Σοφία Βούλτεψη και Ανδρέας Κατσανιώτης: Τόσο καιρό τι κάνατε;

Γρηγόρης Σκλήκας: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Έχουμε πρόβλημα και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Κινδυνεύουμε με πρόστιμο 1 εκ. Ευρώ την ημέρα, αν δεν συμμορφωθούμε.

Ο Καιρίδης υπερασπίστηκε το σχέδιο, του απάντησαν βουλευτές της ΝΔ

Πάντως, υποστηρικτής του σχεδίου για τα ΕΛΤΑ εμφανίστηκε ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος μίλησε για σχέδιο ανάπτυξης της επιχείρησης και ζήτησε να εξηγηθεί στους πολίτες. Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι στον κ. Καιρίδη απάντησαν άλλοι γαλάζιοι βουλευτές και συγκεκριμένα οι Βασίλης Υψηλάντης, Σοφία Βούλτεψη, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Παππάς και Νότης Μηταράκης.

Πυρά από βουλευτές της ΝΔ, ζητούν παραίτηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ

Μάλιστα, κατά πληροφορίες, ο βουλευτής Δωδεκανήσων της ΝΔ Γιάννης Παππάς έθεσε ζήτημα παραίτησης σύσσωμης της διοίκησης των ΕΛΤΑ. «Δεν αντέχω άλλο να με βρίζουν. Να ζητηθούν παραιτήσεις», είπε ο κ. Παππάς.

«Πάρτε το πίσω», είπε με νόημα ο βουλευτής της Β’ Πειραιώς Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος εξέπεμψε και ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης. Μάλιστα, ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι αν η διοίκηση των ΕΛΤΑ επιμείνει στον σχεδιασμό της, «δεν μπορούμε να το στηρίξουμε κοινοβουλευτικά αύριο αυτό το πράγμα».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη έθεσε ευθέως θέμα διοίκησης της εταιρίας. «Τι ευθύνες έχουν οι διοικήσεις; Άμα πήγαιναν τόσο άσχημα τα ΕΛΤΑ γιατί δεν είχαμε ενημερωθεί;», είπε.

«Πόσο τεχνοκρατικό είναι να λες τελευταία στιγμή ότι κλείνουν καταστήματα», διερωτήθηκε η βουλευτής του Δυτικού Τομέα της Β’ Αθηνών και πρώην γραμματέας της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, λέγοντας ότι με ένα swot analysis, αν μιλάμε τεχνοκρατικά, θα είχαν βρεθεί τα προβλήματα. «Τον Νοέμβριο του 23 είχατε πει ότι είναι τα τελευταία καταστήματα που κλείνουν. Τι ευθύνες έχει η διοίκηση για όλα αυτά;», διερωτήθηκε. Και ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης ζήτησε παραιτήσεις της διοίκησης. «Ποιος πήρε την ευθύνη για αυτή τη σύσκεψη σήμερα; Καταλαβαίνω ότι όποιος θέλει να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν είναι άχρηστοι», τόνισε.

Παραιτήσεις από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ζήτησε και ο βουλευτής Δράμας της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ και ο βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Γιώργος Κωτσός έκανε λόγο για κακή απόφαση σε κακό timing.

Αναρμόδιοι δηλώνουν το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπερταμείο

Κατά πληροφορίες του thetimes|-.gr, στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Υπερταμείο υποστηρίζει μεν, αλλά δεν ασκεί αρμοδιότητα. Πρακτικά, αμφότεροι έδειξαν προς τη μεριά του κ. Σκλήκα.

Επιθέσεις από βουλευτές στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ

Ο βουλευτής Αχαϊας Ανδρέας Κατσανιώτης έριξε βέλη και στον Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος νωρίτερα τα είχε ακούσει και από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν υπουργό αναρμόδιο και δύο τεχνοκράτες», είπε ο κ. Κατσανιώτης και προσέθεσε ότι η υπόθεση των ΕΛΤΑ είναι αφορμή, καθώς το καζάνι βράζει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ δέχεται ευθείες επιθέσεις από γαλάζιους βουλευτές και μάλιστα με σκληρές εκφράσεις. «Δεν μπορώ να ακούω για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις κι εμείς να αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος. Δεν μπήκατε στη στοιχειώδη ευαισθησία να μας ενημερώσετε» φέρεται να του είπε η βουλευτής Σερρών και πρώην υπουργός Φωτεινή Αραμπατζή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο έτερος πρώην υπουργός και βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Έχουμε παραγνωριστεί, δεν μπορώ να απολογούμαι για κάτι που δε με έχετε ενημερώσει, κύριοι τεχνοκράτες», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παναγιώτοπουλος, διερωτώμενος μάλιστα «πώς την έχετε δει;».

Μάλιστα ο κ. Παναγιωτόπουλος ρώτησε τον κ. Σκλήκα αν ισχύουν πληροφορίες ότι τα γραφεία των ΕΛΤΑ κοστίζουν 180.000 τον μήνα για ενοίκιο.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου που έκανε λόγο για αυτογκόλ και ανέφερε ότι πληροφορήθηκε την απόφαση ευρισκόμενος σε κανάλι. Μάλιστα τόνισε ότι στελέχη παίρνουν ως και δεκαπλάσιους μισθούς από αυτούς των βουλευτών, ενώ ζήτησε να εμπλακούν δήμοι και περιφέρειες στη συζήτηση.

Ο βουλευτής της Β’ Πειραιώς της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε στον κ. Σκλήκα «πάρτε το πίσω τώρα», ενώ σε αντίστοιχα οξείς τόνους εξέπεμψε και ο Βασίλης Οικονόμου από την Ανατολική Αττική. «Όταν υπάρχουν προβλήματα στις υπηρεσίες εμάς παίρνει ο κόσμος, όχι εσάς. Εσείς κρίνατε ότι δεν έπρεπε να μας ενημερώσετε. Οι αγρότες βράζουν και ήρθατε τώρα κι εσείς να μας προσθέσετε ένα ακόμα πρόβλημα», είπε με τη σειρά του ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος.

Η έτερη βουλευτής Αχαϊας Χριστίνα Αλεξοπούλου επιτέθηκε στον κ. Σκλήκα, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση είχε κάνει λόγο για παράλληλους μονολόγους. «Θα έπρεπε να είχε σταματήσει η συζήτηση από τη στιγμή που είπε ο κ Σκλήκας ότι μας θεωρεί παράλληλους μονολόγους», τόνισε και προσέθεσε ότι «αν δεν ήμασταν εμείς εδώ, δεν θα ήσασταν κι εσείς εδώ κ. Σκλήκα».

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της ΝΔ Βασίλης Γιόγιακας διερωτήθηκε αν θα πρέπει να πάνε οι πολίτες στηn Αλβανία για να εξυπηρετηθούν. «Πάρτε το πίσω τώρα, αύριο στις επιτροπές που θα είναι και τα άλλα κόμματα τι θα γίνει;», είπε με νόημα. «Να υπάρξουν παραιτήσεις, ο Σκλήκας είναι αλαζόνας», είπε ο βουλευτής Κυκλάδων Μάρκος Καφούρος.

Και ο βουλευτής Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος στόχευσε ευθέως στον κ. Σκλήκα, καλώντας τον να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί.

Ο βουλευτής Δυτικού Τομέα της Β’ Αθηνών Δημήτρης Καλογερόπουλος είπε ότι «πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι ότι η ΝΔ είναι και σε λαϊκές γειτονιές». Ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος τόνισε ότι οι βουλευτές και η κυβέρνηση το έμαθαν από τα κανάλια, ενώ και οι Νεοκλής Κρητικός, Μαρία Αντώνιου και Ασημίνα Σκόνδρα κατηγόρησαν τον κ. Σκλήκα ότι αγνοεί τους βουλευτές.

O βουλευτής Λευκάδας και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Θανάσης Καββαδάς ζήτησε να μην κλείσει κανένα κατάστημα ΕΛΤΑ, ενώ σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο βουλευτής Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης, λέγοντας ότι το να παρθεί πίσω η απόφαση και σε έξι μήνες να είμαστε πάλι εδώ δεν έχει κανένα νόημα. «Να συγκληθεί η ΚΟ ΝΔ, εμείς δεν μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό», είπε από την πλευρά του ο Στάθης Κωνσταντινίδης βουλευτής Κοζάνης. Ο βουλευτής Ζακύνθου της ΝΔ, Διονύσης Ακτύπης, ζήτησε επίσης την απόσυρση του σχεδίου, διερωτώμενος ποιος θα αναλάβει αύριο στη συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών να υπεραμυνθεί του σχεδίου.