    Monday, November 3

    Πολιτική
    Εντυπωσιακή στο πάρτι του Αργυρού η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Δείτε βίντεο

    Εντυπωσιακή, χαμογελαστή και φορώντας ένα φανταχτερό φόρεμα έφτασε στο Κέντρο Αθηνών η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να παραστεί στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της.

    Το παρών μεταξύ άλλων δίνουν πρέσβεις, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του καλλιτεχνικού κόσμου.

    Από την πολιτική ηγεσία το παρών δίνουν μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμεως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Βασίλης Κικίλιας.

    Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

    - sofokleous10.gr

