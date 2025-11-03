Επιβράδυνση για τον πληθωρισμό στην Τουρκία – Στο 32,9% τον Οκτώβριο

Χαμήλωσε ταχύτητα τη Δευτέρα ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Οκτώβριο, υποστηρίζοντας τη θέληση της κεντρικής τράπεζας να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια. Οι τιμές επιταχύνθηκαν 32,9% τον Οκτώβριο

Χαμήλωσε ταχύτητα τη Δευτέρα ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Οκτώβριο, υποστηρίζοντας τη θέληση της κεντρικής τράπεζας να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια. Οι τιμές επιταχύνθηκαν 32,9% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από το 33,3% του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία TurkStat τη Δευτέρα. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του - έδειχνε τον πληθωρισμό στο 33,2%.

Τα στοιχεία έρχονται εν μέσω προσδοκιών ότι ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, ενδέχεται να παρουσιάσει βελτιωμένες προοπτικές για τον πληθωρισμό την Παρασκευή. Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας εκτιμά πως στο τέλος του έτους ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί μεταξύ 25% και 29%, κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς. Ο υψηλότερος πληθωρισμός και οι πολιτικοί κίνδυνοι οδήγησαν ήδη τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τα επιτόκια με βραδύτερο ρυθμό τον Οκτώβριο.

Ενώ η πτωτική πορεία του κόστους δανεισμού συνεχίζεται, η κεντρική τράπεζα σημείωσε ότι η επιβράδυνση της διαδικασίας αποπληθωρισμού είχε οδηγήσει σε μια πιο μέτρια μείωση επιτοκίων (κατά 100 μβ έναντι 250 μβ τον Σεπτέμβριο). Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι πιέσεις στις τιμές καθοδηγούνται κυρίως από τα τρόφιμα, τα ενοίκια και την εκπαίδευση, οι οποίες, όπως λένε, παραμένουν εκτός του άμεσου πεδίου εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής επειδή είναι αναδρομικά αναπροσαρμοσμένες.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι έχουν προτρέψει την κεντρική τράπεζα να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση στις μειώσεις των επιτοκίων, επισημαίνοντας τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. Οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank αναμένουν μια ακόμη μείωση κατά 100 μβ από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής όταν συνεδριάσει τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, αναβάθμισαν την πρόβλεψή τους για τον πληθωρισμό στο τέλος του 2026 στο 23,8%.

«Παράγοντες όπως η απουσία μιας ταχείας οικονομικής επιβράδυνσης, η επίδραση που προκύπτει από τις τιμές του χρυσού, το περιορισμένο περιθώριο για πρόσθετη στήριξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας δεδομένων των ανησυχιών για την ανταγωνιστικότητα και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό που υπερβαίνουν επίμονα τους στόχους, συλλογικά υποστηρίζουν την πρόγνωση για συνεχιζόμενη ακαμψία των τιμών», τόνισαν οι αναλυτές.