Η OpenAΙ επενδύει μαζικά στο cloud της Amazon – Deal 38 δισ. δολαρίων

Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία για την αγορά υπολογιστικής χωριτικότητας (capacity) αξίας 38 δισ. δολαρίων με την Amazon Web Services (AWS) — το πρώτο της συμβόλαιο με την ηγέτιδα δύναμη στην αγορά υποδομών cloud και μια ακόμη ένδειξη ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας περίπου 500 δισ. δολαρίων, δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη Microsoft.

Βάσει της συμφωνίας, η OpenAI θα αρχίσει άμεσα να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές και τις κάρτες γραφικών της Amazon (GPUs της Nvidia) στις ΗΠΑ, και σχεδιάζει να επεκτείνει αυτή τη χρήση τα επόμενα χρόνια. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Amazon κατέγραψε άνοδο περίπου 5%.

Η πρώτη φάση της συνεργασίας θα βασιστεί σε υπάρχοντα data centers της AWS, ενώ σε επόμενο στάδιο η Amazon θα κατασκευάσει νέα υποδομή αποκλειστικά για την OpenAI.

«Πυρετός» deals

Η OpenAI βρίσκεται σε περίοδο συμφωνιών, έχοντας ανακοινώσει περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνεργασίες για ανάπτυξη υποδομών με εταιρείες όπως η Nvidia, η Broadcom, η Oracle και η Google — γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να προειδοποιούν για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη και να αμφισβητούν αν επαρκούν οι πόροι και ενέργεια για την υλοποίηση τόσο φιλόδοξων σχεδίων.

Μέχρι και φέτος, η OpenAI είχε αποκλειστική συνεργασία cloud με τη Microsoft, η οποία στήριξε για πρώτη φορά την εταιρεία το 2019 και έχει επενδύσει συνολικά 13 δισ. δολάρια. Τον Ιανουάριο, η Microsoft ανακοίνωσε ότι παύει να είναι ο αποκλειστικός πάροχος cloud της OpenAI και ότι πλέον θα έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης για νέες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος.

Την περασμένη εβδομάδα, η προνομιακή αυτή συμφωνία έληξε υπό τους νέους εμπορικούς όρους, δίνοντας στην OpenAI τη δυνατότητα να συνεργάζεται ελεύθερα με άλλους μεγάλους παρόχους cloud. Ακόμη και πριν από αυτό, η εταιρεία είχε ήδη συνάψει συμφωνίες με την Oracle και τη Google, ωστόσο η AWS παραμένει ο απόλυτος ηγέτης της αγοράς.

«Η ανάπτυξη προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια, αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI. «Η συνεργασία μας με την AWS ενισχύει το ευρύτερο οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος που θα στηρίξει την επόμενη εποχή και θα φέρει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλους».

Παράλληλα, η OpenAI θα συνεχίσει να δαπανά σημαντικά ποσά στη Microsoft, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία τους με την ανακοίνωση ότι θα αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από CNBC