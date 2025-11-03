ΘΕΟΝΗ:-Ανανέωση-θητείας-του-διοικητικού-συμβουλίου-της-εταιρείας

Ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σε σώμα συγκροτήθηκε εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο της ΘΕΟΝΗ, διατηρώντας αναλλοίωτη τη σύνθεσή του, ως εξής:

-Δημήτριος Τσέλιος του Βασιλείου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

-Δημοσθένης Αναστασίου του Κλεάνθη, Αντιπρόεδρος

-Ορθόδοξος Νεοφύτου του Χριστοδούλου, Μέλος Δ.Σ.

-Γιάννης – Νίκος Νικήτας του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.

-Νικόλαος Κωστόπουλος του Αγγέλου, Μέλος Δ.Σ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «η επανεκλογή του ίδιου Διοικητικού Συμβουλίου συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης της ΘΕΟΝΗ στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημήτρη Τσέλιου, η ΘΕΟΝΗ Α.Ε. έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού, επενδύοντας σταθερά σε καινοτομία, ποιότητα, βιωσιμότητα και εξωστρέφεια.

Η ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου επισφραγίζει τη συνέχεια ενός οράματος που στηρίζεται σε ισχυρές αξίες, συνεχή εξέλιξη και αφοσίωση στην προσφορά του πολυτιμότερου αγαθού της φύσης – του νερού – στην πιο αγνή και ποιοτική μορφή του».