    Monday, November 3

    Ιατρικό Αθηνών: Νέα Οικονομική Διευθύντρια η Μαρίνα Μαζαράκη

    Επιχειρήσεις
    Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλος αποχώρησε (λόγω συνταξιοδότησης), από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

    Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει η Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κα. Μαρίνα Μαζαράκη.

    Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλο για την πολυετή προσφορά και συνεργασία του.

