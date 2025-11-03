Close Menu
    Ιταλία: Μειώθηκαν κατά 0,57% οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρυσι

    Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ιταλία μειώθηκαν τον Οκτώβριο κατά 0,57% σε ετήσια βάση στις 125.826 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών τη Δευτέρα.

    Στους πρώτους δέκα μήνες του έτους, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,66% στα 1,33 εκατομμύρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, ανέφερε το υπουργείο.

    Η κορυφαία εταιρεία της αγοράς Stellantis, της οποίας οι μάρκες περιλαμβάνουν τις Fiat, Jeep και Peugeot, αντέκρουσε την αρνητική τάση, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 4,45% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

    Το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε στο 26,6%, σύμφωνα με τους ίδιους υπολογισμούς.

    Η Fiat, η οποία ανακάμπτει από την πρόσφατη πτώση των πωλήσεων, επιβεβαιώθηκε ως η πιο δημοφιλής μάρκα αυτοκινήτων της Ιταλίας τον Οκτώβριο, με μερίδιο αγοράς 9,2%, από 7,3% τον Οκτώβριο του 2024.

    Οι κινεζικές μάρκες BYD και Omoda/Jaecoo της Chery ανέφεραν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις πωλήσεις τον Οκτώβριο, με αντίστοιχες αυξήσεις περίπου 260% και 280% σε ετήσια βάση.

    - Reuters

