Κάζιμιρ-(ΕΚΤ)-για-πληθωρισμό:-Πρέπει-να-παραμείνουμε-σε-εγρήγορση

Tην άποψη πως η ΕΚΤ πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τους ανοδικούς κινδύνους του πληθωρισμού και να αντισταθεί στον πειρασμό να αναπροσαρμόσει την νομισματική πολιτική της, εξέφρασε το μέλος του ΔΣ, Πέτερ Κάζιμιρ. Ο Σλοβάκος επισήμανε την αβεβαιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού, το κόστος ενέργειας, τις εκπληκτικά ισχυρές υποκείμενες πιέσεις στις τιμές και τους δείκτες κερδοφορίας ως πηγές ανησυχίες υποστηρίζοντας ότι οι αξιωματούχοι «πρέπει να αναγνωρίσουν την ύπαρξη παραμενόντων ανοδικών κινδύνων».

«Το μωσαϊκό των δεδομένων περιέχει στοιχεία που θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως υπενθύμιση του γιατί δεν θα ήταν σκόπιμο να χαλαρώσουμε την επαγρύπνηση σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε σε άρθρο γνώμης στον ιστότοπο της σλοβακικής κεντρικής τράπεζας. Ωστόσο, επανέλαβε το μότο της ΕΚΤ ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε «καλή θέση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του τρέχοντος ταραγμένου περιβάλλοντος».

«Δεν πρέπει να προσπαθούμε να υπερεκτιμήσουμε την πολιτική μας και να αναπροσαρμόζουμε διαρκώς την προσέγγισή μας στο μέτωπο του πληθωρισμού με μικρές κινήσεις. Προσπαθώντας να είμαστε υπερβολικά ακριβείς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε η ίδια να γίνει πηγή αστάθειας και όχι ο πυλώνας σταθερότητας που χρειάζεται η οικονομία μας» πρόσθεσε.

«Η σταθερότητα των πολιτικών μας αποφάσεων είναι ένα πλεονέκτημα. Η ΕΚΤ θα πρέπει παραμείνει σε εγρήγορση τόσο για τους ανοδικούς όσο και για τους καθοδικούς κινδύνους πληθωρισμού και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί εάν χρειαστεί. Η εξαρτημένη από τα δεδομένα προσέγγιση σημαίνει ότι όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κίνησή μας -όταν έρθει- θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να είναι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ανάλογα με τα σήματα που λαμβάνουμε» κατέληξε.